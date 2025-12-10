La Diputación y los socios de Alimentos de Segovia refuerzan su compromiso con el crecimiento de la marca

La Diputación de Segovia ha celebrado una nueva edición de la asamblea ordinaria de socios de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, una cita que ha reunido a cerca de medio centenar de asociados en el Salón de Plenos del Palacio Provincial para analizar el trabajo realizado durante el último año y compartir la hoja de ruta de cara al próximo ejercicio.

La asamblea ha comenzado con la bienvenida de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien ha agradecido la asistencia presencial y telemática de los socios y ha subrayado el valor del sector agroalimentario provincial, donde ha remarcado que “Alimentos de Segovia es un proyecto colectivo que demuestra, día a día, la fuerza de nuestras empresas y la calidad de los productos que nacen en esta tierra".

"Nuestro compromiso es seguir impulsando una marca que ya es un sello de identidad y de prestigio dentro y fuera de la provincia. Sois el corazón de este proyecto y vuestra implicación es esencial para continuar posicionando nuestros alimentos como referentes de calidad", ha afirmado.

A lo largo de la asamblea se han expuesto las actuaciones desarrolladas en 2025 y se han avanzado algunas de las nuevas acciones que la institución provincial llevará a cabo durante el año 2026, enmarcadas en el ‘Plan Impulso Alimentos de Segovia 2024-2027’, un itinerario estratégico que persigue reforzar la visibilidad de la marca, potenciar la profesionalización del sector e impulsar su proyección provincial, autonómica y nacional.

En palabras de Rodríguez, “estas nuevas acciones se irán desgranando a lo largo del año, porque queremos que cada una de ellas sea útil, accesible y adaptada a las necesidades reales del sector.”

Otro de los puntos destacados del orden del día ha sido la continuidad, por tercer año consecutivo, del programa ‘Aula 5 claves, formación para profesionales de la marca Alimentos de Segovia’, que durante el mes de marzo ofreció formación a una treintena de socios con los módulos ‘Neuroventas: 5 claves para atraer a los clientes conociendo el funcionamiento de la mente del consumidor’ y ‘Presencia en redes sociales: 5 claves para sacar partido a tus perfiles’.

Estas sesiones, orientadas a mejorar las ventas y la comunicación digital, han tenido una excelente acogida entre los socios. Por ello, de cara a 2026 se prevé la puesta en marcha de nuevos módulos formativos: ‘Cómo profesionalizar la imagen de tus perfiles’, centrado en herramientas de creación de contenido y edición de imagen y vídeo; y ‘Comunicación en catas’, dirigido a los socios que no pudieron participar en la formación impartida en 2023 y a los nuevos integrantes de la marca.

Como en años anteriores, la Diputación ha concedido las ayudas destinadas a empresas y asociaciones inscritas en Alimentos de Segovia, de las que se han beneficiado casi un centenar de socios, permitiéndoles cubrir gastos corrientes y de funcionamiento. Asimismo, se han otorgado las ayudas para establecimientos de hostelería adheridos a la marca destinadas a la elaboración de menús de kilómetro cero, logrando este año la puesta en marcha de once menús centrados en productos locales y de proximidad.

Otro de los asuntos abordados fue el análisis de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, que ha vuelto a ser recibida muy positivamente por parte de los ayuntamientos, los visitantes y los propios socios.

La mayoría de sus paradas han registrado una gran afluencia de público, lo que se ha traducido en un aumento de ventas y una mayor visibilidad para las empresas inscritas en la marca. Durante la sesión se subrayó que esta buena acogida confirma, una vez más, “lo amplia y variada que es la despensa de nuestra provincia” y el creciente interés que despiertan los productos segovianos.

Como es habitual, la asamblea concluyó con un turno de ruegos y preguntas en el que los socios pudieron trasladar sus sugerencias, inquietudes y propuestas para seguir mejorando la gestión y promoción de la marca. Para cerrar el encuentro, Magdalena Rodríguez ha reiterado el compromiso de la institución y ha afirmado que “seguiremos trabajando a vuestro lado para que Alimentos de Segovia continúe siendo un motor de desarrollo, empleo y orgullo para toda la provincia. El objetivo común es mejorar, crecer y reforzar esta gran familia que formamos entre todos".