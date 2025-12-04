Más de 50 pueblos de Segovia disfrutarán de espectáculos de ilusionismo y una veintena de actuaciones en Navidad

Presentación de Vive la Magia y Cantos para el Adviento y la Navidad

La Diputación de Segovia ha presentado esta mañana dos importantes propuestas culturales para la Navidad. José María Bravo, vicepresidente y diputado de Cultura, Juventud y Deportes, ha detallado la nueva edición del festival 'Vive la Magia, Segovia Provincia Mágica', una iniciativa que llevará espectáculos de ilusionismo internacional a cincuenta y tres municipios.

El festival, organizado por la Asociación Festival Internacional Vive la Magia (FIVEM), reúne desde hace más de veinte años a destacados magos nacionales e internacionales en Castilla y León.

Los ayuntamientos participantes han seleccionado sus actuaciones de un catálogo elaborado por FIVEM, con el apoyo económico de la Diputación, que cubrirá entre el 30% y el 70% del coste de cada espectáculo según el tamaño del municipio.

José María Bravo, vicepresidente y diputado de Cultura, Juventud y Deportes

Adolfo Casas, coordinador de la extensión ‘Segovia Provincia Mágica’, y Juan Mayoral, mago y director de FIVEM, han destacado que la provincia se convertirá "en una provincia mágica" desde el 14 de diciembre en Otero de Herreros con Iván Asenjo hasta el 6 de enero en Valseca con Héctor Sansegudo.

La novena edición del festival ha supuesto un esfuerzo económico de más de 28.000 euros para apoyar la contratación de una veintena de magos.

José María Bravo ha subrayado que "con Vive la Magia seguimos apostando por la descentralización de la cultura, garantizando que el ocio de calidad llegue al medio rural, ofreciendo a las familias propuestas atractivas, tanto para público infantil como adulto".

Los espectáculos incluyen magia escénica y talleres de al menos cincuenta minutos de duración, celebrándose en espacios habilitados por los ayuntamientos con todas las condiciones técnicas necesarias.

Cantos para el Adviento y la Navidad

En paralelo, la Diputación ha presentado la vigésima edición del ciclo de música coral ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’, que se ha convertido "en una tradición que dinamiza social y culturalmente nuestros municipios durante la Navidad, favoreciendo así el encuentro vecinal y manteniendo vivas nuestras costumbres musicales", según Bravo.

Con una inversión de 25.250 euros a través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, el ciclo contará con la participación de doce corales y agrupaciones vocales, ofreciendo conciertos de música polifónica, clásica y tradicional en treinta y nueve municipios.

El programa comenzará el 19 de diciembre en Otero de Herreros y Ayllón con Voces de Castilla y La Espadaña Coral, y concluirá el 4 de enero en Santo Tomé del Puerto con el Coro de Cerezo.

El diputado ha recordado que "no se trata solo de llevar conciertos a los pueblos, sino también de apoyar a nuestras propias corales, auténticos agentes culturales que mantienen viva la afición musical".