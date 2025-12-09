Alimentos de Segovia, gran protagonista de la Navidad en la provincia: "La red de sabores que define lo que somos”

La Diputación de Segovia ha desvelado este martes la campaña institucional de Navidad, que en esta ocasión cede el protagonismo a la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia como colofón a la celebración de su vigésimo aniversario.

El acto de presentación tuvo lugar en la capilla-auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, donde numerosos socios de la marca conocieron en primicia el vídeo promocional.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, destacó que la campaña culmina un año de festejos y resume la “red de sabores, esfuerzo y tradición que define lo que somos".

De Vicente resaltó que la marca ha logrado aunar el cariño de las gentes de la provincia a través de una identidad común. La campaña, para la época más mágica del año, concede especial relevancia a los productores por el cariño y la tradición que imprimen en sus elaboraciones.

La campaña de este año mantiene a Alejandro, protagonista por cuarto año consecutivo, ayudado por su hermana Ana. El presidente recordó que los pequeños han recorrido juntos en este tiempo "hornos que huelen a infancia, queserías donde late la paciencia, huertas donde el tiempo se mide por estaciones y obradores que guardan recetas que pasan de generación en generación".

En esta nueva entrega, Alejandro realza el valor de los productores como socios de Alimentos de Segovia y la confianza mutua con la institución provincial.

La Diputación, ha asegurado De Vicente, aspira a seguir ofreciendo complicidad a los productores, "acompañando, escuchando, empujando cuando hace falta, celebrando cuando toca y construyendo juntos un futuro donde lo nuestro siga teniendo valor”.

Para finalizar la presentación, Miguel Ángel de Vicente invitó a los ciudadanos a apostar por los productos de la marca, ya que cada adquisición “es un gesto que alimenta la economía local, la tradición, el orgullo de pertenecer a una provincia que cuida lo que hace”.