Los pueblos de Segovia brillan por Navidad: todo el programa para este puente lleno de mercados, naturaleza y teatro

La provincia de Segovia encara el puente de diciembre con el ambiente navideño totalmente asentado. Para ello, la Diputación ha preparado un amplio programa de actividades especial que combina naturaleza, teatro, artesanía, mercados y como punto fuerte la XIII Feria del Acebo de Prádena, que tendrá lugar este sábado, desde primera hora, consolidándose como referente en el inicio de la temporada invernal.

La jornada empezará con las dos Rutas del Acebo, a las que continuarán la inauguración del mercado y la llegada de la Caravana de Alimentos de Segovia a partir de las 11:00 horas, además de demostraciones, talleres, propuestas familiares y animación musical que ocuparán la Plaza Mayor de la localidad hasta media tarde.

El programa incluye la presentación del libro 'Filmando en el techo del mundo' y una exhibición de magia. Pero el ambiente navideño también dejará sentirse en otros municipios como El Espinar, donde el Mercado se abrirá este mismo viernes y estará hasta el lunes 8 de diciembre en la Plaza de la Corredera, con talleres, puestos y actividades para todos.

En el Real Sitio de San Ildefonso, el Mercado Municipal de Abastos dará lugar al Mercado Navideño este sábado y domingo, con talleres, pintacaras, caldo solidario, recogida de alimentos para perros y gatos, y bingo familiar. Además, la Asociación Cultural El Blas organizará este sábado un mercadillo navideño en la calle Ría Alta de La Granja.

Por otro lado, Riaza sumará a la programación este domingo un mercadillo navideño con carácter solidario contra el cáncer infantil, mientras que Sacramenia celebrará la feria 'Hecho en el pueblo' este sábado con un taller de construcción de juguetes tradicionales, una cata de patés y cervezas, y animación musical durante todo el día.

El Centro de Artesanía 'Las Caravas' de Cabañas de Polendos abrirá las puertas durante todo el fin de semana, contando una demostración de torno tradicional la mañana de este 6 de diciembre.

El lunes, 8 de diciembre, día festivo, la Asociación Cultural La Colodra de Casla empezará, a las 13:00 horas, la recogida de nuevas figuras elaboradas con cáscaras de huevo para seguir aumentando su belén comunitario.

Fiestas patronales

El puente llega también acompañado de varias fiestas patronales, como ocurre en Hoyuelos, los vecinos celebrarán a Santa Catalina desde este viernes, día 5, hasta el 7 de diciembre con un programa que contempla una fiesta de máscaras y discomóvil en la noche del viernes; procesión, dulzaina y comida popular el sábado; y misa, bingo y vermú musical el domingo, amenizado por el grupo Tucán Brass.

Navas de Riofrío, por otro lado, honrará a su patrona, la Inmaculada Concepción, con tres días festivos. Mañana habrá lectura de relatos, teatro, fuegos artificiales y discomóvil; el domingo se llevará a cabo la tradicional diana floreada y habrá degustaciones gastronómicas y actividades culturales; y el lunes se cerrará la programación con una misa solemne, seguida de una procesión y un cocido popular.

Por otro lado, la festividad de San Nicolás tendrá lugar en Fresno de Cantespino con actividades repartidas entre el sábado y el domingo con una misa con canto gregoriano, una caldereta popular, el encendido del árbol de Navidad, una sesión musical y diferentes actos vinculados al bicentenario de la Cofradía del Santo Cristo de la Cerca.

En Marugán, la jornada de San Nicolás de Bari, este sábado, contará con pasacalles con dulzaineros, misa y procesión, ágape en el polideportivo y una charanga con sopa castellana para todos a partir de las 15:00 horas.

La tradición gastronómica también estará en Fuente de Santa Cruz, donde la matanza popular durará hasta el sábado con vermú musical, comida popular, concursos, cena matancera y bingo nocturno. En San Cristóbal de Cuéllar, el mismo 6 de diciembre se presentará la Jota ‘Mujer de San Cristóbal’ a las 13:30 horas en el Centro de Ocio.

Teatro y artes escénicas

Respecto a lo que se refiere a las propuestas culturales escénicas, el Teatro Juan Bravo de la Diputación volverá a su programación oficial con tres citas seguidas. Este viernes se representa ‘Dos tronos, dos reinas’, el sábado llegará ‘Casting Lear’ y el domingo se ofrecerá ‘Sin Ojana’, un espectáculo de circo-flamenco recomendado para público familiar.

Además, los Circuitos Escénicos de Castilla y León acercarán las artes a diferentes municipios mañana sábado, con ‘El viaje de Martín’ en Carbonero el Mayor, ‘La niñera fantástica’ en Cantalejo, ‘Desde el Hormiguero… El humor de Dani Fontecha & Suko’ en Coca, ‘Benditas (todo viene del cielo)’ en Cuéllar y el concierto teatralizado ‘¡Cómo somos!’ en San Pedro de Gaíllos. En La Granja, el Teatro Canónigos acogerá el domingo por la tarde la obra ‘Cenado por Navidad’ dentro del mismo programa autonómico.

Por otro lado, el ciclo ‘Enclave Multicultural’ cerrará su programación otoñal el domingo en Riaza con ‘Flor de greguerías’, de Luna Teatro Danza, a las 18:30 horas en el Centro Cultural, un espectáculo de teatro de objetos y poesía visual para público familiar. En El Espinar, el domingo a las 18:00 horas, en el teatro municipal tendrá lugar el musical ‘La Bella y la Bestia’.

Cantalejo suma, además, el domingo, una nueva edición de su Festival de Aficionados en el Centro Cultural José Rodao, con participación de asociaciones locales y grupos vinculados a la Asociación de Alzheimer y otras demencias.

El ciclo ‘Otoños con Pulso’ recorrerá el territorio con actuaciones mañana sábado en Ventosilla y Tejadilla, Castrojimeno, Sangarcía y Castro de Fuentidueña; y el domingo en Carrascal del Río y Navas de Oro.

Casla celebrará el sábado a las 19:00 horas el XIX Encuentro de Dulzainas en el salón de actos de Los Toriles, con la participación de grupos referentes procedentes de diferentes puntos de la provincia y de Castilla y León. Por su parte, las ‘Matinés musicales’ de la Fundación Katarina Gurska en el Teatro Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso celebrarán el domingo 7, a las 12:30 horas, el programa ‘Brillando: Jóvenes Talentos’.

Entre las iniciativas intergeneracionales que propone la Diputación, el fin de semana también contará en dieciséis localidades con varias propuestas incluidas en el ciclo ‘Lo aprendí de los abuelos’, que hoy se desarrollará en Veganzones.

Mañana sábado llegará a Aldehonte, Cantimpalos, Duruelo, Mongueña, Otero de Herreros, Sacramenia, Santa María del Cerro, Torrecilla del Pinar y Turégano, con propuestas que intercambian la narración oral, música, juego tradicional y teatro comunitario y el domingo continuará en Aldehuela del Codonal, Bernuy de Porreros, Castro de Fuentidueña, Puebla de Pedraza y Torreiglesias.

El lunes 8 de diciembre cerrará la programación ‘El pañuelo de la abuela’ en Pinarnegrillo, donde el domingo también tendrá lugar, a las 19:00 horas, la presentación del audio-libro ‘Esta noche el demonio se desconsola’.

Naturaleza y conocimiento del territorio

Además, el Organismo Autónomo Parques Nacionales mantendrá este fin de semana dos propuestas dentro de su programación de rutas guiadas y excursiones didácticas de otoño por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Este sábado se desarrollará la ruta ‘La cueva del monje’, con salida a las 10:00 horas desde el Centro Montes de Valsaín, con un recorrido de unas 3,5 horas que tiene lugar entre pinares y arroyos hasta la emblemática piedra caballera que da nombre a la actividad.

El domingo 7 tendrá lugar la excursión ‘Los Puentes del Eresma’, con arranque a la misma hora desde el área recreativa de Los Asientos, para descubrir las construcciones históricas sobre el río. Ambas actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la central de reservas de Parques Nacionales.

Con esta agenda, la provincia de Segovia ofrece un puente de diciembre en el que la cultura, la naturaleza y las tradiciones locales se convierten en la mejor excusa para disfrutar de estos cuatro días en cualquiera de sus pueblos y villas.