Turégano cierra con éxito su Feria Navideña de San Andrés, que llena de luz y tradición la localidad

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, en la Feria Navideña de San Andrés del municipio segoviano de Turégano

La Feria Navideña de San Andrés de Turégano ha cerrado este domingo su primera edición con un balance “muy positivo”, según destaca la organización, tras dos días repletos de actividades, música, artesanía y ambiente festivo que han llenado de visitantes la plaza y las calles del entorno del castillo.

Un evento impulsado por el Ayuntamiento de Turégano y la Asociación Madre del Caño, con el apoyo de la Diputación de Segovia, que nace con vocación de continuidad.

El mercadillo navideño, compuesto por una selección de artesanos y productores locales y al que no han querido faltar el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez y el alcalde de la localidad y también diputado, Juan Montes, ha sido uno de los grandes atractivos del fin de semana, junto con la apertura del Belén en la iglesia parroquial.

Quienes realizaron compras en los puestos participarán además en el sorteo de artículos elaborados por los propios artesanos.

En este sentido, Miguel Ángel de Vicente ha destacado que “la feria agrícola de San Andrés ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. La reconversión en feria navideña demuestra que Turégano sigue siendo un referente de participación y de compromiso vecinal. La plaza se ha convertido, una vez más, en esa ágora en la que la gente se reúne y celebra, y donde se reconoce el valor del trabajo de las asociaciones y de los vecinos”.

Por su parte, Magdalena Rodríguez ha subrayado que “este proyecto demuestra cómo la colaboración entre administraciones y ciudadanía puede transformar una tradición y proyectarla hacia el futuro. La feria no solo impulsa el comercio local y la artesanía, sino que refuerza la identidad del municipio y dinamiza la vida cultural de la provincia. Así, Rodríguez ha anunciado que “la Diputación va a seguir apoyando iniciativas que, como esta, unen creatividad, participación y desarrollo rural”.

La feria ha sido posible gracias al trabajo conjunto de alrededor de un centenar de vecinos que, durante más de dos meses, han elaborado a mano la decoración que ha transformado la plaza y las calles aledañas en un auténtico escenario navideño. Este esfuerzo colectivo ha generado un sentimiento de comunidad pocas veces visto, llenando de ilusión la localidad incluso antes de la apertura del evento.

A lo largo del fin de semana se han celebrado actividades para todas las edades: pintacaras y juegos familiares, talleres de pintura y música, un cocido popular con opción para celíacos, la esperada visita de Papá Noel y sus elfos y, ya en la noche del sábado, una sesión de DJ que animó la plaza. El concierto de Daniel Romano, acompañado de chocolate caliente solidario a beneficio de la AECC, reunió a decenas de asistentes en el salón de actos del Ayuntamiento.

El domingo, la charanga Falu&Cia ha puesto ritmo al vermú, y la feria se ha despedido por la tarde con una cata de vinos muy concurrida.

La implicación del pueblo, el respaldo de los visitantes y el ambiente logrado durante la feria han sido los aspectos más destacados por la organización, que ya piensa en futuras ediciones y, como ha comentado Mónica Contreras, tesorera de la Asociación Madre del Caño, “la respuesta ha superado todas nuestras expectativas. Ver la plaza llena, los niños disfrutando, los puestos vendiendo y la gente emocionada con lo que hemos preparado demuestra que este proyecto tenía que hacerse realidad”.

Además, desde el Ayuntamiento señalan que la Feria Navideña de San Andrés ha superado las expectativas de participación y ambiente, convirtiéndose en un referente navideño para la provincia y un impulso añadido al comercio local, la artesanía y la vida cultural del municipio.