La Diputación de Segovia da luz verde a su presupuesto, con 92 millones y una reducción de deuda del 71%: "Es el mejor"

La Diputación de Segovia ha adelantado un mes su calendario habitual y ha aprobado en el pleno ordinario del mes de noviembre su Presupuesto para 2026, que asciende a 92.806.000 euros, una cifra calificada de "histórica".

El presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, ha asegurado que estas cuentas contemplan “una reducción de deuda del 71,32%, además de que no pedimos crédito, cumplimos con la disciplina fiscal, mantenemos servicios e incrementamos la cooperación con los ayuntamientos, incluso asumiendo el nuevo Servicio Provincial de Bomberos”.

El presupuesto de 2026 supone un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior y, en perspectiva con el inicio del mandato en 2020, representa un aumento del 64%.

De Vicente defendió que “es el mejor Presupuesto" y que está confeccionado desde el "conocimiento de las necesidades de la provincia, sus pueblos y las personas que viven en ellos; desde la experiencia como gestores públicos y desde la sensatez que nos proporciona el contacto directo con la gente.

El voto a favor del equipo de Gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, se impuso frente al rechazo de PSOE e Izquierda Unida (IU), mientras que el diputado de Vox y los dos no adscritos se abstuvieron.

Las enmiendas del resto de grupos no han sido aceptadas, pues en su mayoría “caían en la inestabilidad presupuestaria” y en el caso de la del PSOE, “volvía a contener errores de bulto, pues indican un aumento del presupuesto de 5.419.000 euros cuando la realidad es de 3.765.000 euros”, según ha puntualizado el equipo de Gobierno de la institución provincial.