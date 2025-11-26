El deporte escolar reúne a más de 350 niños de la provincia de Segovia durante dos intensas jornadas

Participantes en la jornada de orientación deportiva de la Diputación de Segovia en Ortigosa del Monte.

El deporte escolar ha reunido este pasado fin de semana a más de 350 niños y niñas menores de edad de la provincia de Segovia en Valverde del Majano y Ortigosa del Monte. Dos citas que se han centrado en el pádel y la orientación deportiva, organizadas por la Unión de Gestión y Promoción Deportiva de la Diputación.

El sábado 22 de noviembre, 130 menores de edad se dieron cita en las pistas de Padelzone, en la que ha sido la primera jornada de pádel del curso. Asistieron escolares procedentes de 11 municipios y pudieron descubrir algunas de las reglas básicas de este deporte y practicar junto a sus compañeros con pequeños partidos.

El entorno de El Berrocal, en Ortigosa del Monte, reunió a 225 menores durante la mañana del domingo 23 de noviembre en la primera concentración de orientación deportiva.

Aquí, los participantes completaron por equipos mixtos de tres a cinco personas un recorrido de unos 3 kilómetros. La Diputación de Segovia, para celebrar esta jornada, ha organizado varias rutas de autobús para transportar a los asistentes desde una docena de municipios de la provincia.

El próximo fin de semana, el calendario de deporte escolar prevé convocar el domingo 30 de noviembre, en las pistas de Espacio Tierra de La Lastrilla, la concentración de tenis que tuvo que ser aplazada por la lluvia el pasado día 16.

Asimismo, una vez se ha recuperado el campeonato interdiputaciones, la localidad de Íscar (Valladolid) recibirá el sábado 29 de noviembre en el torneo de Juegos Autóctonos, a 31 personas que representarán a la provincia de Segovia llegadas desde Villacastín, Zarzuela del Monte, Abades, Santa María la Real de Nieva, Carbonero el Mayor y Coca.