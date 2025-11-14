La procesión del Santo Entierro del Real Sitio de San Ildefonso, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha declarado Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León la procesión del Santo Entierro o procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso, que data del año 1751. El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha tramitado el expediente de declaración de la procesión más emblemática y singular de la Semana Santa del municipio.

Su trascendencia como atractivo artístico-cultural es tal, que ha merecido este reconocimiento a nivel regional. Comprende una gran diversidad de valores culturales, desde su función como forma de expresión de la religiosidad popular, a su papel como marcador identitario, pasando por la repercusión socioeconómica que supone para el Real Sitio de San Ildefonso.

La Procesión del Santo Entierro, celebrada el Viernes Santo, es una manifestación religiosa y popular que ha perdurado a través de los siglos y que está conectada de forma muy íntima al municipio y a sus habitantes. Se trata de una procesión que es, sin duda, la más impactante de la Semana Santa en el Real Sitio de San Ildefonso y que destaca por su solemnidad, belleza y la profunda devoción que emana de sus más de 150 penitentes.

Los penitentes procesionan en dos largas filas vestidos con una estética impactante, con el hábito franciscano, recogido por un cordón, con el rostro tapado por un velo negro monacal sujetado con una corona trenzada imitando la Corona de Espinas, descalzos, cargados con pesadas cruces de madera de roble y fresno de los Montes de Valsaín que llegan a pesar más de 100 kg y luciendo escapularios de la Venerable Orden Tercera Franciscana Seglar.

La devoción e implicación de los granjeños en estos actos es transmitida de generación en generación, dado que son muchas las familias que participan al completo en esta procesión.

La conformación de la actual Procesión, tuvo su origen en la primera Magna Procesión llevada a cabo por acuerdo de las cofradías y hermandades el 10 de septiembre de 1774, como expresión voluntaria de las Hermandades surgidas en el siglo XVIII.

El casco histórico de La Granja, declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico en el año 1982, es el escenario perfecto por el que transcurre la Procesión, desde la Iglesia Nuestra Señora del Rosario por diversas calles pasando por delante de la Insigne y Real Colegiata , tal vez uno de los momentos más espectaculares en el que se rompe el impresionante silencio para dar paso a una sentida salve a la Virgen, entonada por vecinos y visitantes.

El valor artístico de los pasos de la Procesión del Santo Entierro es incalculable, sobre todo, las imágenes del Cristo del Perdón, de la Virgen de los Dolores y de la Virgen de la Soledad, auténticas joyas de nuestro patrimonio religioso y cultural, todas ellas llevadas a cabo por el famoso escultor e imaginero vallisoletano Luis Salvador Carmona (1708-1767), unos de los grandes maestros del siglo XVIII.

Esta declaración supone un importante impulso turístico para la Semana Santa del Real Sitio de San Ildefonso, así como el reconocimiento del gran trabajo realizado por las personas que integran las diferentes cofradías que, desde hace más de dos siglos, han contribuido para que la Procesión del Santo Entierro celebrada el día de Viernes Santo, perdure en el tiempo.

El Alcalde, Samuel Alonso, "agradece a la Junta de Castilla y León este reconocimiento, a la Junta de Cofradías de La Granja su compromiso para mantener nuestras tradiciones y al área de turismo del Ayuntamiento por el gran trabajo realizado para que esta declaración sea una realidad".