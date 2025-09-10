Conciertos, charangas y deliciosas catas de cerveza protagonizan la esperada feria artesana de La Granja

Presentación de la feria de la cerveza Cedida

La tercera edición de la Feria de la Cerveza Artesana, organizada por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y la Asociación Foro Local, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre de 2025 en la Plaza de los Dolores (La Granja), ha sido presentada esta mañana de miércoles.

El evento dará comienzo a las 12:00 horas con la inauguración oficial y se prolongará hasta la medianoche, ofreciendo una amplia programación de actividades pensadas para todos los públicos.

Además de la presencia de puestos de cerveza artesana de distintas marcas participantes, la feria contará con food trucks, hinchables, charangas, sorteos y conciertos que animarán la jornada.

Programa de actividades

12:00 h – Inauguración.

13:00 a 15:00 h – Actuación de Los Chicos de Rufo.

16:30 a 18:30 h – Charanga El Resbalón.

17:00 h – Cata de cervezas.

17:00 a 19:00 h – Castillos hinchables.

18:30 a 20:30 h – Concierto de Lotus Music.

20:30 a 23:30 h – Sesión de Bemba Deejay y concierto de The Kaimans.

22:00 h – Sorteo de regalos.

Cartel de la feria

Los organizadores destacan que se trata de una cita para disfrutar en familia y con amigos, combinando el atractivo de la cerveza artesana local con una agenda repleta de actividades culturales y de ocio.