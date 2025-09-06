Parece Versalles, pero está en Castilla y León: la imponente joya turística de Segovia en la que sentirte como un rey

Castilla y León está llena de lugares que transportan al visitante a otra ciudad del mundo. Rincones de preciada belleza que no pasan inadvertidos por su espectacularidad y también por su similitud con algunos de los enclaves más famosos del planeta.

Un gran ejemplo lo encontramos en la provincia de Segovia, en plena Sierra de Guadarrama, a apenas una hora de Madrid. Un precioso municipio declarado Conjunto Histórico Monumental, que ha llamado la atención de la prestigiosa revista de viajes National Geographic y donde todo el que lo visita se siente como un rey o, como mínimo, un aristócrata.

Hablamos del Real Sitio de San Ildefonso, una auténtica joya que hace viajar al turista a la espectacular ciudad francesa de Versalles, y donde la historia, el arte y la arquitectura conviven en perfecta armonía con la elegancia, la sofisticación y la cultura que suelen marcar aquellas construcciones que forman o formaron parte de la realeza.

Fuentes de los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso Patrimonio Nacional

De hecho, es conocido como "el pequeño Versalles español" y de toda su superficie destaca el Palacio Real y sus Reales Jardines como sus máximos exponentes.

Cabe destacar que la llegada de la dinastía borbónica a España, trajo consigo un afrancesamiento de los edificios reales como es el caso del Palacio Real de la Granja, cuya historia se remonta al siglo XVIII.

En esta época, Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, se enamoró del lugar y ordenó la construcción del palacio con el fin de usarlo como residencia veraniega y la idea de adornarlo con esculturas y fuentes que le recordaran a su infancia en la corte francesa.

Y del dicho al hecho. De hecho, este lugar, frecuentado por la realeza desde la Edad Media y que Felipe V conoció como una zona de pinares y de gran riqueza cinegética utilizada como espacio de recreo, se acabó convirtiendo en su palacio favorito y en su lugar de retiro.

Lo hizo a partir de 1720, año en el que compró a los monjes jerónimos del monasterio de El Parral su granja de San Ildefonso para hacer de ella un nuevo Real Sitio en el que poder retirarse. Las obras del palacio se las encargó a Teodoro Ardemans, y las de los jardines, a René Carlier, siendo en 1723 cuando los reyes pudieron instalarse en su nueva residencia, que fue ampliada apenas unos años después tras la fallida abdicación del Rey en su hijo, Luis I, a causa de su repentina muerte.

Un hecho que devolvió a Felipe V al trono, provocando así la necesidad de ampliar el palacio y construir diversas edificaciones colindantes.

Hoy se considera algo así como un capricho de Su Majestad, entendido como una de las mejores muestras del esplendor monárquico del siglo XVIII, que alberga un conjunto de fuentes escultóricas que, según National Geographic, "supera a su inspiración francesa".

Y es que, la que fue la residencia estival de los Borbones durante los siglos XVIII y XIX, actualmente gestionada por Patrimonio Nacional, puede visitarse, aunque no en su totalidad.

Palacio Real

En cuanto al Palacio Real, actualmente, las salas abiertas al público corresponden a los antiguos apartamentos reales, situados en las dos plantas que abren la fachada oriental.

La planta alta es la más íntima, y en la principal se encuentran las habitaciones privadas de los Reyes, entre las que destacan la Galería de Retratos, el Dormitorio de Sus Majestades, el Salón de Lacas o el Gabinete de Espejos.

Por su parte, la planta baja predomina por estancias con una decoración más representativa y fastuosa, nombradas con el título de la pintura al fresco que decora su bóveda. La Sala de Hércules, la de la Justicia, la Fuente de la Galatea o la espectacular Sala de Mármoles o de Europa son algunas de ellas.

Reales Jardines de La Granja de San Ildefonso Patrimonio Nacional

Cabe recordar que el palacio sufrió un devastador incendio en 1918 que destruyó las habitaciones privadas de los reyes que se encontraban en la denominada Casa de Damas. Si bien, hoy se conservan casi todas las decoraciones al fresco de la época de Felipe V.

Más allá de las dependencias reales, también se recomienda visitar la capilla real o Colegiata y el Museo de Tapices, otros dos de los espacios más destacados del Real Sitio de San Ildefonso.

El museo alberga la Colección Real de Tapices, con piezas flamencas de gran tamaño de hasta del siglo XVI y confeccionados en honor del rey Carlos I de España y Felipe II; y está situado en las antiguas dependencias destinadas a los infantes, extendiéndose hasta el edificio conocido como Casa de Damas, en el ala derecha del conjunto.

Reales Jardines

A todo ello se suman también sus espectaculares Reales Jardines, considerados tan relevantes como el palacio. Y es que, según recoge la página web del Real Sitio, estos son "el mejor ejemplo en España de jardín a la formal a la francesa", cuyo ejemplo más conocido es el Palacio de Versalles.

Si bien, lo cierto es que en este caso Felipe V nunca pretendió que estos emulasen a los jardines de Versalles, sino al de Marly, donde su abuelo, el Rey Luis XIV, pasaba sus jornadas de descanso.

Este predomina por sus numerosas zonas verdes, sus flores, sus caminos y, por supuesto, por sus espectaculares fuentes, en las que incluso a día de hoy se celebran impresionantes espectáculos de agua abiertos al público.

Horarios y entradas

El Palacio Real admite visitas de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas desde nueve euros a excepción de los miércoles y los domingos de 15:00 a 19:00, que el acceso es gratuito.

Por su parte, los jardines se pueden visitar todos los días, aunque los horarios cambian en función de la época del año. De noviembre a febrero, de 10:00 a 18:00 horas; de octubre a marzo, de 10:00 a 18:30; abril, mayo y septiembre, de 10:00 a 20:00; del 1 al 15 de junio, de 10:00 a 20:00; del 16 al 30 de junio, de 10:00 a 21:00; y julio y agosto, de 10:00 a 21:00.

Además, los espectáculos de las fuentes tienen una temporada establecida y solo están en funcionamiento algunos días concretos y a una hora determinada. Acceder a ellos tiene un precio de entre tres y cinco euros para el público general, pero para poder hacerlo habrá que esperar al año que viene. La temporada de este 2025 terminó el pasado 25 de agosto.