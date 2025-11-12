Deja varios días a su yegua agonizando hasta morir en un paraje de Segovia: se enfrenta a hasta 18 meses de cárcel

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a un hombre por un presunto delito de maltrato animal después de que dejara una yegua de su propiedad varios días agonizando hasta morir en la zona de 'El Baldío ', en el término municipal de El Espinar (Segovia).

Fue un ciudadano quien avisó al Seprona después de observar que el animal llevaba un tiempo tumbado sin poder levantarse y con heridas en las patas, desentendiéndose del tema el propietario, según fuentes de la Guardia Civil.

Una patrulla se desplazó entonces hasta el lugar y encontró a la yegua muerta. Tenía heridas abiertas en las patas delanteras y traseras, sin que hubiera signos de haber recibido un tratamiento veterinario.

A partir de ahí, los agentes realizaron las pertinentes gestiones localizando al propietario, que manifestó que las lesiones habían sido provocadas al quedarse la yegua atrapada en un paso canadiense. También aseguró que había recibido tratamiento veterinario.

Tras las gestiones realizadas, pudieron comprobar que el animal no había recibido ese tratamiento, por lo que se inició una investigación del propietario y responsable de la yegua como presunto autor de un delito de maltrato animal, al no haber facilitado los tratamientos veterinarios adecuados.

Desde la Guardia Civil han recordado que el código penal prevé penas de cárcel de hasta 18 meses o multas de 6 a 12 meses, con la condena de inhabilitación especial que puede alcanzar los tres años para el ejercicio de oficio, procesión o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de los mismos.