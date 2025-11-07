Segovia activa su plan invernal: nueve quitanieves, 450 toneladas de sal y un operativo de 30 personas

La bajada de las temperaturas marca el inicio de una nueva campaña de vialidad invernal en la provincia de Segovia.

La Diputación, a través del Área de Acción Territorial, tiene listo un dispositivo preparado para actuar en cualquier punto de los más de 1.200 kilómetros de la red provincial.

El operativo podrá movilizar hasta 30 personas —entre conductores, peones auxiliares y personal de los parques de Segovia, Nava de la Asunción, Cuéllar y Sepúlveda—, en función de la intensidad de los episodios de nieve o hielo.

Medios humanos y maquinaria

El plan prevé incorporar, según las necesidades, a conductores y peones auxiliares de carreteras, además de los equipos habituales de los parques de maquinaria.

En cuanto a medios materiales, la Diputación dispone de nueve quitanieves equipadas con cuchilla y esparcidor de sal: siete en el parque de Segovia y una en los de Cuéllar y Sepúlveda, respectivamente.

Cinco de los camiones son polivalentes. Se utilizan durante el año para bacheo y obras, y en invierno para tareas de vialidad. En estas actuaciones suelen viajar dos trabajadores por vehículo, según la tipología de la carretera.

Para incidencias extraordinarias, el dispositivo contempla reforzarse con otros medios propios: dos palas, tres motoniveladoras y tres retroexcavadoras mixtas.

Si fuera necesario, la Diputación podrá alquilar maquinaria adicional a las empresas que colaboran habitualmente con la institución.

Fundentes y capacidad de almacenamiento

El operativo cuenta también con varios almacenes de sal para atender las heladas y nevadas.

Parque de Segovia (CL-601, Quitapesares): capacidad para 450 toneladas.

Parque de Cuéllar: 40 toneladas.

Parque de Sepúlveda: 60 toneladas.

Naves municipales de Cuevas de Provanco y Riaza: 20 toneladas cada una.

Suministro a los ayuntamientos

Desde el Área de Acción Territorial se ha comunicado a todos los ayuntamientos de la provincia que la Diputación pone sal a su disposición para sus vías urbanas.

Los consistorios interesados pueden retirarla en los parques de Segovia, Cuéllar o Sepúlveda, previo aviso, con un máximo de 500 kilos por municipio.

El diputado de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo, ha recordado “la importancia de ser previsores y de que estas peticiones se realicen cuanto antes, evitando esperar a que las condiciones meteorológicas sean ya adversas y no se puedan atender los repartos debidamente”.

Objetivo: mantener la circulación y la seguridad

Con este despliegue —personal, quitanieves, maquinaria pesada y reservas de fundentes— la Diputación busca garantizar la seguridad y la circulación en toda la red provincial durante los meses más fríos del año.

El dispositivo está preparado para activarse de inmediato y reforzarse si las condiciones meteorológicas lo requieren.