Detenido un joven de 24 años tras asestar siete puñaladas a otra persona en una discoteca de Segovia tras una riña

Los funcionarios del Grupo 1º de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Segovia han detenido a un hombre de 24 años de edad, por su implicación en un delito de homicidio en grado de tentativa.

La investigación tuvo su inicio el pasado 12 de octubre, con motivo de una riña que se produjo sobre las 6.00 horas en un local situado en la Avenida del Acueducto Número 25 de Valladolid, donde “se ubica la Discoteca Latín Palace”, como han señalado los agentes.

Allí se produjo una discusión entre varias personas en la que, tras recriminarse e increparse, resultó apuñalado uno de ellos, que fue trasladado al Hospital General de Segovia para su asistencia.

Se certificaron “siete lesiones incisas producidas al parecer por arma blanca” y se dictaminó el “pronóstico grave”.

La detención se produjo el pasado 17 de octubre, en virtud de arduas investigaciones realizadas por miembros del Grupo 1º de Policía Judicial de la Comisaría de Segovia.