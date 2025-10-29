Recuperan en Francia joyas robadas en El Espinar hace cuatro años: tienen un valor de 100.000 euros

• Las joyas, valoradas en 15.000 euros, procedían de robos en viviendas cometidos en la localidad de El Espinar. GC

La Guardia Civil de Segovia ha dado por concluida la operación ‘ALCOS’, una compleja investigación iniciada en julio de 2021 por el Equipo de Policía Judicial de El Espinar, que ha permitido recuperar efectos sustraídos en Francia gracias a la colaboración judicial y policial entre España y Francia.

La investigación se centró en un grupo criminal de origen albano, asentado temporalmente en Madrid y especializado en robos con fuerza en viviendas.

Los delitos se concentraron en la localidad segoviana de El Espinar, donde los autores sustrajeron joyas y dinero en efectivo por un valor superior a 100.000 euros, provocando una importante alarma social.

En enero de 2023, los agentes detuvieron a tres personas e investigaron a una cuarta, todos de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de trece robos con fuerza en viviendas, además de los delitos de usurpación de estado civil y falsificación de documento público.

Uno de los detenidos fue interceptado en Hendaya (Francia) con 400 piezas de joyería ocultas en su vehículo.

Tras detectarse gran parte de las joyas en territorio francés, y en el marco de la cooperación internacional, en octubre de 2025 agentes del Equipo de Policía Judicial de El Espinar se desplazaron al Centro de Cooperación Policial y Aduanero (CCPA) de Hendaya.

Allí lograron recuperar 30 piezas de joyería valoradas en 15.000 euros, todas ellas procedentes de los robos investigados.

Los efectos recuperados ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios, dando así por finalizada la investigación.

La Guardia Civil ha destacado la eficacia de la coordinación entre los cuerpos policiales y las autoridades judiciales de ambos países, clave para el éxito de la operación.