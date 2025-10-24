Segovia atrae a profesionales internacionales por el potencial audiovisual de la provincia para el cine o la televisión

Participantes en la Fam Trip Castilla y León 2025, que ha hecho parada en la provincia de Segovia

Segovia ha atraído estos días a profesionales internacionales del cine movidos por el potencial audiovisual de la provincia por lugares como Los Ángeles de San Rafael o el Palacio Real de Riofrió.

Tras la celebración del Shooting Location Marketplace en Valladolid entre el 15 y 16 de octubre, la provincia segoviana ha sido la última parada del 'Fam Trip Castilla y León 2025'.

La Segovia Film Comission participó durante el Shooting Location Marketplace en distintas reuniones profesionales con productoras y localizadores nacionales e internacionales.

Tanto la Castilla y León Film Commission como la Segovia Film Commission están dentro de la Spain Fil Commission, una red nacional que ofrece infraestructura y soporte a todas las oficinas territoriales que se dedican a facilitar los rodajes en nuestro país y a promover la colaboración entre profesionales del sector audiovisual e instituciones.

La nueva cita, organizada por la comisión autonómica, ha permitido que los participantes, profesionales del sector audiovisual de diferentes países, puedan conocer in situ algunos de los recursos que ofrece la provincia de Segovia, tanto en el ámbito patrimonial como natural y técnico.

La jornada se inició en el estudio de grabación de Los Ángeles de San Rafael, un complejo con más de 2.800 metros cuadrados que se dedican a la producción audiovisual, con platós interiores, amplias áreas de rodaje en exteriores y zonas técnicas.

Los participantes también conocieron el entorno natural del complejo, que se caracteriza por sus puentes, lago y relieve montañoso, además de espacios verdes con una gran diversidad de escenarios para producciones de publicidad, ficción o televisión.

La visita se finalizó en el Palacio Real de Riofrío, un lugar de gran valor paisajístico y arquitectónico que está rodeado por más de 600 hectáreas de bosque, despertando el interés de los profesionales como localización para producciones de gran formato o de época.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha señalado que "la provincia de Segovia reúne unas condiciones excepcionales para la industria audiovisual, tanto por la variedad de escenarios naturales y patrimoniales como por la existencia de espacios técnicos de rodaje. Desde la Diputación seguimos trabajando para atraer producciones y consolidar la provincia como un gran plató al aire libre".

Con esta acción, la Diputación de Segovia, a través de la Provincia de Segovia Film Commission y el área de Turismo, ha querido reforzar su compromiso con la promoción del territorio como escenario de rodajes. Así, la industria audiovisual se consolida como un motor de desarrollo económico y cultural, capaz de generar oportunidades a corto plazo y de impulsar, a largo plazo, un turismo vinculado a las películas y series rodadas en la provincia.