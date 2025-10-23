Segovia entrena a sus bomberos provinciales con realidad virtual en simulaciones de los sucesos más peligrosos

El Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia da un paso más hacia su profesionalización con una formación innovadora basada en la realidad virtual. La iniciativa convierte a la provincia de Segovia en pionera en España en la aplicación de esta tecnología al entrenamiento de mandos intermedios en emergencias.

El parque de Palazuelos de Eresma se ha convertido en el escenario de este nuevo avance en la puesta en marcha del SPEIS. Los once cabos-jefes de dotación y un jefe de grupo participan en ejercicios inmersivos bajo la dirección operativa del responsable técnico del servicio, Carlos Castro.

A través de gafas de realidad virtual, los bomberos afrontan supuestos de actuación que reproducen siniestros complejos de forma realista y evaluable.

Bomberos de la Diputación de Segovia, entrenando con realidad virtual

Los escenarios plantean incendios en edificios de gran altura, siniestros en vehículos con mercancías peligrosas, accidentes múltiples con víctimas o emergencias en infraestructuras como los túneles de Guadarrama, cuya boca norte está bajo la competencia de la Diputación de Segovia.

También se simulan incendios industriales y siniestros en transportes como autobuses o ferrocarriles con depósitos de sustancias peligrosas.

La formación, desarrollada junto a la empresa Sakerhet Formación, permite "definir parámetros y unificar criterios" en la toma de decisiones durante emergencias. Según Carlos Castro, estas sesiones suponen una novedad en el panorama nacional y ayudan a "estandarizar la forma de actuar" de los mandos.

La realidad virtual, afirma, "prepara al mando para afrontar situaciones reales" y les dota de "condicionamiento operativo" antes de pasar a la fase de campo táctico.

Castro ha destacado que la Diputación de Segovia es única en la incorporación de la realidad virtual al marco operativo del SPEIS. "Es un privilegio contar con algo que beneficia al propio mando, que ve una gran evolución", ha subrayado.

Carlos Castro considera que esta herramienta tiene "un potencial espectacular para trabajar mejor y anticipar circunstancias", porque "te pone en un escenario que nunca has podido ver y la única manera de que no te abrume ni te saque de tus casillas es esta".

En las próximas semanas, los mandos intermedios del servicio se desplazarán a la Escuela Nacional de Bomberos de Francia, donde afrontarán su "examen final" antes del inicio operativo del SPEIS, previsto para comienzos de 2026.

La directora de Sakerhet Formación, Yolanda Sanromán, ha calificado como "increíble" el proceso que está llevando a cabo el SPEIS segoviano.

"Estamos acostumbrados a la formación en diferentes servicios y aquí se está tomando muy en serio, para arrancar con la gente preparada", ha afirmado.

Sanromán ha explicado que esta herramienta "no es un videojuego, sino una herramienta pedagógica" que permite "gestionar la información de manera ordenada" ante situaciones difíciles de reproducir en un campo de prácticas.

"No es pasárselo bien apagando fuegos, sino tener percepciones reales de una situación que no es inventada", ha concluido.