El Museo Esteban Vicente aprueba un presupuesto de 752.159 euros y prepara su regreso expositivo con nuevas iniciativas

El Pleno del Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, con Miguel Ángel de Vicente

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente tendrá un presupuesto de 752.159 euros para 2026. Así ha quedado aprobado tras el pleno de su Consorcio, donde también se ha presentado un balance de la actividad reciente y se han adelantado las novedades previstas para el futuro.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, junto a la directora Ana Doldán, presidió la sesión y ha confirmado que las obras de climatización del Museo siguen avanzando. "Se espera que en las próximas semanas lleguen a su conclusión", ha indicado el presidente provincial.

Tras finalizar, el Esteban Vicente retomará la actividad expositiva con la muestra de Laura Torrado, dentro del proyecto ‘Mujeres artistas en la Edad Contemporánea’.

Dicha exposición, adelantada en septiembre, es fruto de la colaboración entre el Museo, la Real Fábrica de Tapices y la Catedral. La muestra incluirá actividades paralelas pensadas para públicos de todas las edades, con el objetivo de ampliar el alcance generacional de los visitantes.

En este sentido, Ana Doldán ha explicado que se han puesto en marcha acciones comunicativas para atraer al público joven. Entre ellas destacó la actualización de la identidad corporativa, cuyos detalles aún no se han dado a conocer, y el lanzamiento del podcast ‘Expresión Arte’, realizado en colaboración con la Universidad de Valladolid y disponible en Spotify.

El Museo también trabaja con el Instituto Cervantes para difundir la figura de Esteban Vicente. La colaboración incluirá la presentación de parte de la colección permanente del Esteban Vicente en Roma, prevista para enero de 2026, y el posterior viaje de la selección a otras sedes europeas del Cervantes.

Doldán ha recordado la buena acogida de la exposición de Fuencisla Francés, última muestra antes del cierre temporal por obras, con más de ocho mil visitantes.

Finalmente ha subrayado que, pese a las obras, el Museo ha seguido promoviendo la obra de Vicente mediante visitas privadas a salas, talleres educativos para menores y colaboraciones interinstitucionales.