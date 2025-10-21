La boda del sobrino de Colate y Samantha Vallejo-Nágera propicia un bonito encuentro familiar en Pedraza

Imagen de la familia Vallejo-Nágera en la boda de Bosco y Paz en Pedraza (Segovia) Nicolás Vallejo-Nágera Facebook

Aunque todos los ojos estaban puestos en Sardón de Duero (Valladolid) por la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, y Alex Gruszinky, otro enlace nupcial también ha destacado este fin de semana en Castilla y León y ha propiciado un bonito encuentro familiar en tierras segovianas.

Bosco Vallejo-Nágera y Paz Levenfeld han sido los protagonistas del fin de semana en Pedraza (Segovia). Su boda ha propiciado que la familia del primero se haya reunido de nuevo en esta localidad de vital importancia para ellos.

Y es que la elección de Pedraza no es por casualidad, ya que con este municipio existe una gran vinculación de los Vallejo-Nágera, especialmente por la parte de Samantha, tía del cónyuge, que mantiene en la localidad raíces por sus padres desde hace décadas y motivos empresariales.

También ha servido para que el primo de Bosco e hijo de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio en una relación anterior, Nicolás, haya podido viajar desde Estados Unidos para reunirse con su familia.

Han sido ambos tíos, Colate y Samantha, los que han desvelado algunos de los detalles de este enlace. El ex de Paulina Rubio acudió a la boda con su actual pareja, Alejandra Conde, hija de Mario Conde, y ha compartido varias instantáneas del enlace y el encuentro familiar en sus perfiles de redes sociales.

Una oportunidad que no ha querido desaprovechar para reconocer su "felicidad absoluta" tras vivir esta boda en familia de sus sobrinos, además de dar la enhorabuena públicamente a Bosco y Paz.

De igual manera, también ha dado otros detalles, como que el catering, como no podía ser de otra manera, ha corrido a cargo de la televisiva Samantha Vallejo-Nágera. Y que el enlace se ha celebrado en De Natura Pedraza, una finca especializada en este tipo de eventos.

Más escueta ha sido en el mensaje Samantha Vallejo-Nágera, que únicamente ha escrito "boda en familia" y una felicitación a sus sobrinos. Pero ha acompañado su publicación con un carrusel de 12 fotografías y hasta un vídeo.

En ellas se observan algunos detalles del lugar de la boda, el espacio donde comieron e incluso hasta algunos de los platos. Culmina su publicación con el baile tras el enlace donde se observa a varias decenas de invitados.

La boda de Bosco y Paz ha servido así para convertir a Pedraza (Segovia) en un punto de encuentro familiar entre los Vallejo-Nágera, que a buen seguro recordarán este día durante mucho tiempo.