Siete heridos, entre ellos una niña de 4 años, tras la colisión de tres turismos en el Real Sitio de San Ildefonso
Accidente múltiple en la CL-601 sobre las 12:49 horas
Siete personas han resultado heridas, entre ellas una niña de cuatro años, tras una colisión entre tres turismos en el kilómetro 6 de la CL-601, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
Una llamada al 112 a las 12:49 horas alertaba del accidente, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de San Ildefonso.
En el lugar, el personal sanitario atendió a dos hombres de 47 y 52 años que fueron trasladados en UVI móvil al Centro Asistencial de Segovia y a dos mujeres de 48 y 56 años, una niña de cuatro años y dos hombres de 60 y 24 años, que tras ser valorados por un médico en el lugar, han acudido por sus propios medios al hospital.