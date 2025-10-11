Siete heridos, entre ellos una niña de 4 años, tras la colisión de tres turismos en el Real Sitio de San Ildefonso

Siete personas han resultado heridas, entre ellas una niña de cuatro años, tras una colisión entre tres turismos en el kilómetro 6 de la CL-601, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Una llamada al 112 a las 12:49 horas alertaba del accidente, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de San Ildefonso.

En el lugar, el personal sanitario atendió a dos hombres de 47 y 52 años que fueron trasladados en UVI móvil al Centro Asistencial de Segovia y a dos mujeres de 48 y 56 años, una niña de cuatro años y dos hombres de 60 y 24 años, que tras ser valorados por un médico en el lugar, han acudido por sus propios medios al hospital.