La Primitiva del jueves deja miles de euros en la ciudad de Segovia

La suerte ha vuelto a sonreír a Segovia dejando miles de euros en el sorteo de la Primitiva de este jueves.

En este caso, se selló en Fernando de Rojas, 3, un boleto también de segunda categoría que dejó 48.328,52 euros. Este afortunado acertó cinco números más el complementario.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por el 09, 11, 16, 27, 29 y 45. El complementario ha sido el 38 y el reintegro el 1.

Junto al acertante se han registrado otros tres agraciados, curiosamente, todos ellos en Galicia: en Betanzos, Ourense y Vilagarcía de Arousa.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 30 de Murcia, situada en Pina, 2