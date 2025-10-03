Investigan a un joven tras encontrar ciervos decapitados en un pueblo de Segovia

La Guardia Civil investiga a un joven como presunto autor de un delito de caza ilegal en Zarzuela del Pinar GC

La Guardia Civil de Segovia investiga a un joven de 27 años, vecino de Ávila, como presunto autor de un delito de caza ilegal cometido en el término municipal de Zarzuela del Pinar.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 26 de septiembre, durante un operativo especial de vigilancia desplegado en la comarca tras el hallazgo de varios ciervos (Cervus elaphus) decapitados en plena época de berrea.

Durante el dispositivo, los agentes escucharon una detonación y localizaron en Fuentepelayo un vehículo procedente de Zarzuela del Pinar.

En su interior viajaba un hombre que transportaba en el maletero la cabeza amputada de un ciervo macho, aún con signos de reciente extracción. Junto a ella se intervino el arma presuntamente utilizada: un rifle de cerrojo calibre 30.06 con visor telescópico y linterna adosada al cañón.

Tras una batida a pie en la zona, la patrulla localizó también el cadáver del animal. Tanto el arma como la pieza de caza fueron intervenidas, iniciándose las diligencias correspondientes contra el sospechoso.

La investigación ha contado con la colaboración del colectivo de cazadores de la comarca, que ha reforzado la vigilancia en áreas sensibles y facilitado información relevante para esclarecer los hechos.

La Guardia Civil recuerda que, aunque la berrea coincide con el periodo hábil de caza mayor en determinados cotos, están prohibidas la caza nocturna, el uso de focos o dispositivos de iluminación artificial y la decapitación de animales como trofeo sin autorización expresa.

Estas prácticas pueden constituir delito de caza furtiva, tipificado en el artículo 335 del Código Penal, y suponen un grave atentado contra la biodiversidad y la sostenibilidad de la actividad cinegética.

Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cuéllar.