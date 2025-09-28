Segovia se consolida como referente nacional de moda sostenible con SOS-Tejible

Segovia se ha convertido por unas horas en el epicentro de la moda sostenible con la segunda edición de SOS-Tejible. Un encuentro en el Teatro Juan Bravo, que ha reunido a gran cantidad de público y se postula como cita imprescindible a nivel nacional en torno al suprarreciclaje y la economía circular.

Más de un millar de personas participaron en una jornada de doce horas que combinó reflexión, creatividad y participación ciudadana.

Durante el día se celebraron mesas redondas con expertos, diseñadores y representantes del sector, además de talleres abiertos al público y una feria-exposición donde los creadores mostraron sus diseños elaborados con textiles reutilizados.

SOS-Tejible

El desfile de moda sostenible fue el momento más esperado. Dirigido artísticamente por Manuel Beltrán, puso en la pasarela las posibilidades estéticas y comerciales del suprarreciclaje.

Diseñadores como María Lafuente y la firma Venus sorprendieron con propuestas innovadoras que demostraron que moda, belleza y respeto al medio ambiente pueden ir de la mano.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que esta segunda edición es la demostración de que la provincia de Segovia "no sólo apuesta por una moda consciente y transformadora, sino que, además, cuenta con este espacio de referencia donde se encuentran la creatividad y la sostenibilidad".

Más allá de la capital

El impacto de SOS-Tejible trasciende la capital. Este verano, la caravana textil 'SOS-Tejible en ruta', dentro del programa de educación ambiental 'Enreda en Verde', recorrió los municipios de la provincia con talleres participativos que acercaron la sostenibilidad a los vecinos de los pueblos más pequeños.

Según la diputada esta caravana "ha demostrado que el consumo responsable y la reutilización pueden ser accesibles y creativos en cualquier entorno".

Con este balance, la Diputación de Segovia refuerza su compromiso de mantener a SOS-Tejible como escaparate nacional de innovación en moda y sostenibilidad, consolidándola como una cita anual que proyecta a la provincia como referente en la transición ecológica del sector textil.