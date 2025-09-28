Segovia se consolida como referente nacional de moda sostenible con SOS-Tejible
Diseñadores como María Lafuente y la firma Venus sorprendieron con propuestas innovadoras que demostraron que moda, belleza y respeto al medio ambiente pueden ir de la mano.
Segovia se ha convertido por unas horas en el epicentro de la moda sostenible con la segunda edición de SOS-Tejible. Un encuentro en el Teatro Juan Bravo, que ha reunido a gran cantidad de público y se postula como cita imprescindible a nivel nacional en torno al suprarreciclaje y la economía circular.
Más de un millar de personas participaron en una jornada de doce horas que combinó reflexión, creatividad y participación ciudadana.
Durante el día se celebraron mesas redondas con expertos, diseñadores y representantes del sector, además de talleres abiertos al público y una feria-exposición donde los creadores mostraron sus diseños elaborados con textiles reutilizados.
El desfile de moda sostenible fue el momento más esperado. Dirigido artísticamente por Manuel Beltrán, puso en la pasarela las posibilidades estéticas y comerciales del suprarreciclaje.
La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que esta segunda edición es la demostración de que la provincia de Segovia "no sólo apuesta por una moda consciente y transformadora, sino que, además, cuenta con este espacio de referencia donde se encuentran la creatividad y la sostenibilidad".
Más allá de la capital
El impacto de SOS-Tejible trasciende la capital. Este verano, la caravana textil 'SOS-Tejible en ruta', dentro del programa de educación ambiental 'Enreda en Verde', recorrió los municipios de la provincia con talleres participativos que acercaron la sostenibilidad a los vecinos de los pueblos más pequeños.
Según la diputada esta caravana "ha demostrado que el consumo responsable y la reutilización pueden ser accesibles y creativos en cualquier entorno".
Con este balance, la Diputación de Segovia refuerza su compromiso de mantener a SOS-Tejible como escaparate nacional de innovación en moda y sostenibilidad, consolidándola como una cita anual que proyecta a la provincia como referente en la transición ecológica del sector textil.