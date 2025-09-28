El incendio de Peñalba se aproxima a la provincia de Segovia: alerta a móviles y evacuaciones preventivas

El aviso, difundido también a través de la red social X por el 1-1-2 de Castilla y León, incluye instrucciones claras. 112

Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha emitido durante este fin de semana un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert, enviado directamente a teléfonos móviles.

Lo hace para recomendar la suspensión inmediata de actividades al aire libre en la zona de La Pinilla (Segovia).

La medida se adopta ante el avance del incendio forestal declarado en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que ya ha arrasado unas 2.000 hectáreas y supone un “grave peligro” para el área segoviana, aunque aún no ha cruzado la frontera provincial.

El aviso, difundido también a través de la red social X por el 1-1-2 de Castilla y León, incluye instrucciones claras.

“Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades”.

Además, la delegación territorial de la Junta en Segovia ha ordenado el desalojo preventivo de la localidad de Riofrío de Riaza, cuyos vecinos están siendo trasladados al polideportivo de Riaza, donde personal de Protección Civil permanece activado para prestar asistencia.

La Junta ha reiterado la recomendación de extremar la precaución y evitar cualquier desplazamiento no necesario en los alrededores de la estación de esquí de La Pinilla.

Al encontrarse la provincia de Segovia en situación de riesgo por la cercanía del fuego que avanza desde la provincia vecina de Guadalajara.