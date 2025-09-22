Roban y agreden a un hombre tras descubrir que una familiar menor desaparecida podría estar en su casa en Cuéllar

Un agente junto a un vehículo de la Guardia Civil de Segovia

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por los presuntos delitos de lesiones y robo con violencia e intimidación en una vivienda de Cuéllar (Segovia) después de que propinaran una paliza al morador en el marco de un incidente previo relacionado con una menor de edad, cuya desaparición fue anteriormente denunciada.

La víctima sufrió lesiones graves tras ser golpeado de forma súbita con un objeto contundente. Cuando recuperó la consciencia se percató de que le habían sustraído 2.000 euros en efectivo y un reloj que está valorado en 450 euros.

Según el perjudicado, éste se encontraba descansando en su casa, cuando fue sorprendido por un grupo de personas que llamaron al timbre y accedieron al interior, provocándole la pérdida de conocimiento tras golpearle con el objeto en la cabeza.

Cuando despertó, además de lo sustraído, el hombre constató que había signos evidentes de desorden en el inmueble. Posteriormente, el denunciante necesitó de asistencia sanitaria en el Hospital de Segovia, presentando lesiones de distinta consideración y en especial en la zona facial.

En colaboración con la Policía Local de Cuéllar, la Guardia Civil inició una investigación que propició la investigación de cuatro personas presuntamente implicadas en lo sucedido.

Se procedió entonces a la investigación de tres de ellas, ya que la cuarta persona estaba fuera del territorio nacional.

Además, los investigadores comprobaron que los hechos estaban vinculados a la desaparición de una menor denunciada previamente.

Varios familiares de la menor, tras tener conocimiento de su posible localización en el citado domicilio, se desplazaron al lugar y fue allí donde se produjo una alteración del orden que desembocó en la agresión denunciada.

Las diligencias se han entregado en el Juzgado de Guardia de Cuéllar, mientras que la Unidad Orgánica de Policía Judicial instruye las diligencias pertinentes para esclarecer totalmente los hechos en relación al incidente previo relacionado con la menor.