Una parada obligada en la caravana de Alimentos de Segovia para disfrutar del mejor vino de la provincia

La Caravana de Alimentos de Segovia de la Diputación no para y este sábado ha afrontado su quinta parada en Valtiendas viviendo una jornada memorable con la celebración de la XVII Fiesta de la Vendimia.

Música, catas, degustaciones y actividades para todos los públicos son las que se han podido disfrutar este 20 de septiembre en la localidad segoviana, en la plaza de San Isidro donde se ha exaltado el valor de los mejores vinos.

Todo este protagonismo de las costumbre y productos se ha resaltado en las palabras del presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

El presidente de la Diputación no ha querido perderse la inauguración oficial, donde acompañado de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, entre otros diputados, el alcalde de la localidad y presidente de la D.O.P. José María Galindo, el presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, Pablo Martín, el enólogo Tomás Postigo y la sumiller de Mandarin Oriental Ritz, Silvia García.

Esta última ha destacado que “hoy Valtiendas ha demostrado, una vez más, que la viticultura no es solo cuestión de tradición, sino también de futuro. Ver la afluencia de visitantes, la implicación de los productores y la satisfacción de los asistentes nos confirma que nuestro trabajo de promoción agroalimentaria está dando frutos concretos”.

En esta ocasión, las sumilleres Silvia García y Silvia Ortúñez han sido las encargadas de realizar la tradicional pisada de la uva, con la que se ha obtenido el primer mosto de la cosecha de este año.

Tras este acto simbólico, la diputada ha destacado que “ferias como esta nos demuestran los grandes vinos que se producen en la provincia de Segovia y, este primer mosto simboliza el inicio de un nuevo ciclo para nuestros viñedos, que acabarán convirtiéndose en vinos de referencia y es también un homenaje a la tradición vitivinícola de Valtiendas”.

Con más de 2.000 asistentes, la Fiesta acogió a veintiún productores de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia. Entre ellos, seis bodegas de la D.O.P. Valtiendas junto con queserías, ahumados, embutidos, cervezas artesanas, dulces, aceitunas y otros productos locales ofrecieron sus productos tanto en puestos de degustación como de venta directa.

La jornada arrancó a las once de la mañana con la apertura de taquillas para los tickets de degustación, seguida por la misa por la nueva vendimia en la iglesia de Valtiendas. A mediodía se inauguró oficialmente la feria, con la tradicional pisada de uvas que obtuvo el primer mosto de la cosecha 2025. Durante toda la tarde hubo cata guiada de vinos seleccionados de la D.O.P. Valtiendas, visita a viñedos locales, animación con charanga y verbena nocturna que prolongó la fiesta hasta bien entrada la noche.

En palabras de Miguel Ángel de Vicente, “con esta edición hemos superado nuestras expectativas en asistencia y visibilidad. No se trata solo de degustar un vino excelente, sino de poner en valor a todos los que están detrás: viticultores, elaboradores, artesanos y productores y de acompañarlos en ese objetivo de conseguir la vitola D.O. Ribera del Duero para sus caldos. Cada pisada de la uva, cada cata guiada, cada conversación en los puestos son parte de una historia de identidad y desarrollo para Segovia”.

La XVII Fiesta de la Vendimia ha reafirmado que Valtiendas no solo vive de su viñedo, sino que es todo un referente para la cultura del vino, el producto local y el turismo rural en Segovia. La conjunción de tradición, innovación, compromiso productivo y acogida ciudadana hace pensar que esta denominación y sus fiestas tienen aún mucho por crecer.

V Feria de Alimentos de Segovia

Tras el éxito en Valtiendas, la Caravana de Alimentos se prepara para su gran cita anual, la V Feria de Alimentos de Segovia que este año, por primera vez, sale de La Faisanera y se ubicará en la Plaza Mayor de la capital el próximo sábado 27 de septiembre.

Además, se seguirá mostrando lo amplia y variada que es la despensa de la provincia el 4 y 5 de octubre en la feria del Garbanzo de Labajos y en la feria de la Hojuela y el Florón de Abades, respectivamente. Después, viajaremos hasta Navafría para celebrar, un año más, la feria del Ganado, el 9 de noviembre, poniendo el broche final a la Caravana de Alimentos de Segovia de 2025 en Prádena, el 6 de diciembre, con su tradicional Feria del Acebo.