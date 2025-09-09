La Diputación de Segovia enamora a los periodistas italianos con visitas únicas a las joyas de la provincia

Los periodistas italianos conocen toda la belleza de la provincia de Segovia gracias a la Diputación Fotografía: Diputación de Segovia

El Área de Turismo de la Diputación de Segovia, acompañada de la Fundación Siglo y en colaboración estrecha con la Oficina Española de Turismo en Roma, han llevado este fin de semana un viaje de prensa dirigido a medios de comunicación italianos.

El objetivo de la acción perseguía reforzar la proyección internacional de Castilla y León como destino cultural y también experiencial de referencia.

Ha sido un grupo que ha estado formado por un total de seis periodistas el que ha tenido la oportunidad de conocer sitios emblemáticos de la provincia.

El programa ha incluido la visita al Real Sitio de San Ildefonso y a la ciudad de Segovia. Entre las actividades desarrolladas, los informadores han recorrido el Palacio Real y la Real Fábrica de Cristales, donde además han participado en una demostración de soplado de vidrio, acercándose así a una de las tradiciones artesanales más representativas del territorio.

La acción, diseñada bajo los principios del turismo sostenible, ha puesto en valor el patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, al tiempo que ha promovido la interacción con el entorno local.

De esta manera, se ha buscado ofrecer a los profesionales invitados una visión integral de la riqueza patrimonial, histórica y enogastronómica de la comunidad.

Entre los asistentes se encontraban periodistas de destacados medios italianos como Green Me, TG2, Finestre sull’Arte, Il Giornale del Turismo y James Magazine, lo que garantiza una amplia difusión de los contenidos generados. El grupo estuvo acompañado, además, por Pablo Frías Aglio, representante de Turespaña en Roma, reforzando el carácter institucional de la visita.

Con esta iniciativa, la Diputación de Segovia y la Fundación Siglo reafirman su compromiso con la promoción internacional de Castilla y León, favoreciendo la generación de contenidos que contribuyan a su posicionamiento en el mercado turístico italiano.