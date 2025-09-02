El reencuentro más esperado de los Vallejo-Nágera en su pueblo de Segovia: su divertido plan familiar en un escenario de cine

El verano es sinónimo de reencuentros para un gran número de españoles. Son muchos los familiares y amigos que aprovechan esta temporada para regresar a su lugar de origen, entre otras cosas, para reconectar con sus raíces y visitar a sus allegados.

Y es que, si hay una familia que ha convertido los reencuentros estivales en tradición esa es la Vallejo-Nágera. No hay verano en el que el clan no se reúna y si es en Pedraza (Segovia), su lugar favorito en el mundo, mejor.

Liderada por la célebre cocinera, presentadora y empresaria Samantha, y su hermano, el también empresario, concursante de realities y exmarido de la cantante Paulina Rubio, Colate, la familia aprovecha sus vacaciones de verano para disfrutar de unos días juntos en el citado pueblo segoviano que todos y cada uno de sus miembros sienten como su propio hogar. Y este, por supuesto, que no ha sido una excepción.

Pese a que Colate pasa gran parte del año en Miami, poco antes de comenzar el verano vino a España, como viene siendo habitual, para atender compromisos profesionales y personales, y hace apenas unas semanas se marchó de vuelta a su lugar de residencia.

Sin embargo, antes de despedirse de su país natal y más allá de disfrutar de planes sencillos junto a su nueva pareja, Alejandra Conde, en Pedraza, el empresario también pudo asistir a un divertido plan familiar junto a su hermana, su cuñado, sus sobrinos y algún otro familiar. Y, como no podía ser de otra manera, este también tuvo lugar en el pueblo segoviano de la familia del empresario.

Pero no, no fue ni en el restaurante de su hermana ni en la casa familiar, sino en un lugar todavía más impresionante. Un precioso campo de lavanda considerado como un lugar de ensueño e incluso un escenario de cine por quienes ya han podido visitarlo.

Allí, decenas de niños y adultos de la familia se juntaron para disfrutar de una agradable velada que, además, tuvo el color blanco como 'dress code'.

Juntos, disfrutaron de un feliz y soleado día en el que, como era de esperar, no faltó ni la comida, ni la bebida, ni mucho menos las ganas de pasarlo bien.

Tal y como compartió el propio Colate en sus redes sociales, la reunión familiar estuvo marcada, además de por risas, largas conversaciones y momentos de calidad grabados para el recuerdo, por el exclusivo champagne Laurent Perrier y productos gastronómicos delicatessen como las moras y una amplia selección de quesos. Diferentes opciones con las que los asistentes llenaron el estómago.

Por lo general, un día inolvidable suele ir acompañado de fotografías y estas tampoco faltaron en la fiesta de los Vallejo-Nágera. Colate, Samantha y sus allegados aprovecharon el espectacular escenario en el que se encontraban para retratarse e inmortalizar el momento, visiblemente felices y muy sonrientes.

Sin duda, un encuentro familiar que muy seguramente sirvió a todos y cada uno de los asistentes para recargar pilas y celebrar la nueva aventura televisiva en la que los célebres hermanos están a punto de embarcarse.

Y es que, ambos constituyen una de las parejas de DecoMasters, el nuevo talent show de decoración de RTVE cuyo estreno se espera para el inicio de esta temporada y en el que Samantha y Colate competirán contra otras parejas de famosos como Isa Pantoja y Asraf Beno, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, y Mar Flores y Carlo Constancia, entre otros.

Colate y Samantha en una imagen promocional del programa 'DecoMasters' RTVE

Apenas unos días después de la reunión familiar, Colate volvió a hacer las maletas para poner rumbo a Miami, donde, tras una larga espera y un verano un tanto convulso marcado por un nuevo conflicto con Paulina Rubio, por fin pudo reencontrarse con su hijo Nicolás, después de que su madre se lo llevara a un viaje a Grecia.

Por su parte, Samantha ha estado disfrutando de unos días de vacaciones en Menorca junto a su marido y sus hijos, que, según ha confesado, han consistido en "recorrer calas en barco, pasear, hacer recetas juntos, jugar al Rumy, recibir visitas y crear recuerdos".

Un verano muy familiar en el que, a juzgar por las imágenes, la jornada vivida en los campos de lavanda de Pedraza se ha convertido en una de las más especiales de esta temporada estival.