El pueblo de Segovia en el que Ana Belén ha vivido sus veranos más familiares: "Siempre me gustó venir"

Panorámica de Cabezuela junto a una imagen de archivo de la cantante y actriz Ana Belén Ayuntamiento de Cabezuela

Casi todo el mundo tiene un lugar especial convertido en su paraíso particular y en su destino predilecto para relajarse y desconectar. Ciudades, pueblos, playas, parajes naturales... en definitiva, rincones concebidos como auténticos tesoros en los que, por unos motivos u otros, cada cual encuentra todo lo necesario para llevar una vida feliz y, sobre todo, tranquila.

Los famosos no son una excepción y lo cierto es que muchos de ellos han encontrado su refugio en Castilla y León. Es el caso de Ana Belén, la célebre cantante y actriz que, a sus 74 años, lleva más de medio siglo conquistando a personas de todas las edades con su carismática e inconfundible voz y sus brillantes dotes interpretativas.

La artista madrileña es dueña y señora de una carrera apoteósica plagada de éxitos y compromisos profesionales, entre los que se incluyen más de 35 discos, 40 películas y unas 30 obras de teatro, que le ha permitido conocer gran parte del mundo.

Víctor Manuel y Ana Belén.

Sin embargo, si hay un destino que realmente le ha robado el corazón, ese es Cabezuela. Un pequeño pueblo de Segovia en el que guarda recuerdos muy especiales de su infancia, su adolescencia y, por supuesto, también de su madurez, alejados de los focos, los micrófonos y las alfombras rojas.

Se trata del pueblo de su padre, Fermín. Allí este nació y creció junto a sus progenitores, dos figuras también muy destacadas en el pueblo, pues Matilde, su madre y abuela de la artista, fue la maestra de la escuela durante varios años.

Todo esto explica que Ana Belén haya pasado en esta localidad una gran parte de sus veranos, así como que desde entonces no haya dejado de visitarlo. Y es que, tal y como confesó en una entrevista para Castilla y León Televisión, para ella es un rincón lleno de magia y significado al que "siempre me gustó venir con mi familia".

Para todos sus miembros siempre ha sido su principal punto de encuentro. La casa familiar, las calles y plazas del municipio y otros de sus principales emplazamientos han sido testigos de muchas de las andanzas e inolvidables aventuras de una niña que entonces mantenía el nombre de María del Pilar Cuesta Acosta a ojos de los demás y que han hecho que la artista sienta Cabezuela como su hogar.

A él se traslada cada vez que tiene ocasión, aunque, según confesó, suele hacerlo "de manera clandestina" e intentando pasar desapercibida. Lo hace para rememorar su niñez, revivir anécdotas y momentos familiares grabados para el recuerdo, pasearse por la calle que desde hace unos años lleva su nombre e incluso para llevar flores a su abuela al cementerio.

También para charlar con sus vecinos, sobre todo con los más conocidos, para disfrutar de su entorno y, en definitiva, para disfrutar de ese lugar que para ella siempre ha sido uno de sus destinos predilectos y parte de su vida. Pero, ¿qué es lo que define a este lugar?

Cabezuela es un pueblo de unos 700 habitantes rodeado de tierras de labor y humedales, ubicado en la comarca de Tierras de Sepúlveda y con numerosos encantos y un patrimonio histórico que le hace realmente único.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo renacentista y con pinturas de Alonso Herrera, el Ayuntamiento, del siglo XVII, la ermita del Santo Cristo del Humilladero, la Casa Panera que preside la Plaza Mayor del pueblo y destinado a diferentes actividades lúdicas y culturales, la plaza de toros, el pozo, los pilones de ganado, el potro de herraje, los antiguos lavaderos y la chimenea de la antigua fábrica de resina son algunos de los principales puntos de interés de Cabezuela.

Imagen panorámica de Cabezuela Ayuntamiento de Cabezuela

Un municipio muy auténtico en el que sus casas bajas y empedradas, su olor a pino resinero y el sonido de las cigarras se han convertido en sus principales señas de identidad.

Y si no que se lo pregunten a Ana Belén, una mujer que pasó su infancia por las calles, plazas y caminos del pueblo soñando con que algún día sería una gran artista. Y una vez más, la realidad ha superado las expectativas.

Sin embargo, pese a la fama adquirida y a los múltiples compromisos profesionales que ocupan su apretada agenda, Ana Belén nunca ha dejado de visitar este lugar en el que tanto ha vivido y al que parece que sigue muy unida.

Incluso se ha dejado ver en algunas fiestas patronales en Honor al Cristo del Humilladero, en las que hasta ha llegado a dar el pregón en alguna que otra ocasión.

Por todo ello y mucho más no resultaría extraño verla por el pueblo cualquier día de verano, quién sabe si también acompañada de su marido, el también cantautor Víctor Manuel.