Ve el precio de una botella de agua en un restaurante de carretera en Segovia y explota: "Es una estafa en toda regla"

El conocido influencer Cocituber está más que acostumbrado a vivir todo tipo de experiencias en cada uno de los bares y restaurantes que visita como parte de su trabajo como creador de contenido y crítico gastronómico.

Sin embargo, lo vivido en un restaurante de carretera en la provincia de Segovia, justo a la entrada de Ávila, no se puede comparar ni siquiera con su peor experiencia culinaria. Al parecer, nunca antes había visto nada igual y por este motivo, tras varios avisos, no quiso pasarlo por alto y alertar a sus más de 400.000 seguidores lo que se van a encontrar en este establecimiento si pasan por él.

Alfonso Ortega, comúnmente conocido como Cocituber, paró en el área de servicio de Villacastín para compartir lo que él mismo ha llegado a definir como una auténtica "barbaridad".

Lo hizo a través de un vídeo publicado en redes sociales en el que, además, se escucha cómo la que parece ser la responsable del establecimiento le pide que no muestre eso que tanto indignó a Cocituber. Un momento de máxima tensión ante el cual el abulense no dio su brazo a torcer. Le pareció intolerable y así lo manifestó.

"Vais a flipar con lo que voy a enseñar, es que es flipante. En la vía de servicio con el agua más cara de toda España", empieza diciendo el influencer.

Es justo en el momento en el que Cocituber procede a dar más detalles cuando, de pronto, se escucha cómo una trabajadora del lugar le dice: "No, no, no me hagas esto. Yo me porté bien, con lo bien que te tratamos..." al ver que estaba grabando y a punto de desvelar el precio al que vendía las botellas de agua de la marca Evian.

Sin embargo y a pesar de que él mismo reconoce que, efectivamente, el trato recibido ha sido bueno en todas y cada una de sus visitas, Cocituber no se corta y procede a enseñar el desorbitado precio al que el citado establecimiento vende el agua.

"Me tratáis muy bien, pero a 4,20 euros la botella de agua es una barbaridad", se le escucha responder un tanto indignado mientras muestra el cartel anunciador del precio junto a un cubo lleno de botellas de agua sin gas de 75 centilitros.

Y es que, tal y como asegura Cocituber en la publicación, esto es algo que él mismo llevaba tiempo avisando al establecimiento al considerarlo "una estafa en toda regla". "Digo lo bueno y lo malo", justifica.

Tras la visita, el influencer confesó que al ver estos precios había tomado una importante decisión: "Pues nada, un sitio donde no voy a poder echar más gasolina", prosigue mientras se deja ver saliendo del local visiblemente molesto.

En el vídeo, que ya suma miles de visualizaciones en TikTok e Instagram, el abulense muestra, además, la opinión de un cliente sobre el precio del agua: "Se aprovechan de la peña, es un atraco, les tienen que poner un pasamontañas", expresa.

Un vídeo que no tardó en hacerse viral y junto al que el influencer publicó un texto con el que trató de reafirmar su postura: "Prácticamente vivo en vías de servicio, y lo de Villacastín no tiene nombre. De vez en cuando paro a tomar un café y cuando veo el agua a 4,20 euros la botella pequeña me saca de mis casillas".

A lo que añadió: "Podéis poner el agua al precio que os dé la gana, he enseñado el video a amigos de Ávila antes de subirlo, por si me estaba pasando, y todos me han dicho lo mismo, ahí no paramos ninguno, es una sablada. Para mí es una estafa en toda regla".

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de agradecimiento hacia Cocituber por haberlo compartido con sus seguidores y también de críticas hacia el establecimiento por el elevado precio del agua.

"Muchas gracias por poner el nombre, ahora sé por dónde muchos no pararemos ni de broma", "¿reseña en Google y que se le quiten las ganas?, "hay algunas cosas que se tendrían que regular", "tendría que ser hasta ilegal", "a este paso ni agua embotellada podremos permitirnos" y "esto es España y así actúa la mayoría de la gente" son algunos de las denuncias realizadas por los usuarios en el post de Cocituber.

Si bien, también hubo quien salió en defensa del restaurante, acusando al influencer de "engañar para ganar visualizaciones" e incluso aclarando que "el agua Evian siempre ha sido cara" y que, por tanto, "comparar el agua por el tamaño de la botella y no por su marca, es simplemente ignorancia".

Opiniones de todo tipo, pero con un punto en común, el gran desembolso que supone para los clientes comprar una botella de agua, al menos de esta marca. Y no lo dice alguien que pasa de casualidad, sino Cocituber, una persona que ha recorrido infinidad de bares y restaurantes de toda España y de toda clase, como parte de su trabajo y modo de vida.

Precisamente, ha sido este fin de semana cuando el influencer ha recordado este momento vivido en la provincia de Segovia hace varios meses al pasar por una situación similar en el aeropuerto de Bilbao, donde encontró el mismo agua todavía más cara, a 4,50 euros.

"Acabamos de desbancar a la botella de agua más cara de España. Nos están tangando, yo dejaría de comprar, ya verás que gracia", denuncia el influencer en un vídeo publicado en Facebook.