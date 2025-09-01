El pueblo de Segovia donde Lucía Bosé vivió sus últimos 20 años: la mítica 'casa azul', convertida en alojamiento rural

Fue todo un icono de la moda y la interpretación, además de la matriarca de una de las sagas de artistas más conocidas de nuestro país. Italiana de nacimiento, pero española de adopción, eligió Castilla y León y, en concreto, la provincia de Segovia como lugar de residencia, llegando a pasar en un pequeño pueblo segoviano gran parte de sus últimos 20 años de vida.

Querida, admirada y laureada por su carisma, su personalidad arrolladora y sus grandes dotes para el mundo del arte, Lucía Bosé sigue siendo recordada como lo que fue, todo un referente para las nuevas generaciones en lo que a las cámaras y las pasarelas se refiere.

Ya han pasado más de cinco años desde que se fue. Sin embargo, a día de hoy su nombre sigue sonando con fuerza en todos los rincones del país. Y si no, ya se encargan sus familiares de que su figura y su legado perduren en el tiempo.

Uno de los grandes tesoros de Lucía Bosé que conformaban, precisamente, su legado, era su famosa 'casa azul'. Una vivienda a juego con su característico color de pelo, ubicada en la provincia de Segovia, donde falleció el pasado 23 de marzo de 2020.

Se trata de un chalet de gran tamaño ubicado en el municipio de Brieva. Una especie de museo que hasta finales 2022 albergó gran parte de los recuerdos de la mítica actriz.

En esta fecha, la casa fue vendida tras dos años en el mercado y por un precio que ronda los 450.000 euros. Así, pasó a manos de unos nuevos propietarios que convirtieron la propiedad en un alojamiento rural. Este reabrió sus puertas a finales de 2023.

La 'casa azul'

En lo que se refiere a la vivienda, cabe destacar que, según informó Idealista, se asienta sobre una parcela de 315 metros cuadrados y está dotada de 430 metros cuadrados distribuidos en tres plantas en las que cada rincón era un vivo reflejo del gran sello de la artista.

En su día, la planta baja de la casa de la madre de Miguel Bosé se distribuía en una cocina abierta y un amplio y luminoso salón con chimenea y acceso directo a un patio cubierto con comedor, coronado con un fresco del reconocido artista italiano Emilio Farina. En el mismo piso se hallaba también una habitación con baño y un aseo.

Imagen de la 'casa azul' de Lucía Bosé Escapada rural

A todo ello se sumaban otros tres amplios dormitorios con baño independiente y amplio vestidor, con acceso a una buhardilla en la planta superior y una terraza exterior de 35 metros cuadrados en la parte delantera.

Tras su remodelación, ahora cuenta con capacidad para 28 personas con 12 camas y cuatro sofás cama y seis baños. Pese a ello, los nuevos propietarios decidieron mantener el característico color azul del inmueble, así como otros de los detalles que caracterizaban el que en su día fue el hogar de la gran Lucía Bosé.

Una de las estancias de la 'casa azul' de Lucía Bosé Idealista

Desde el fresco de Farina y la fuente del patio, hasta la estructura de la cama de uno de los dormitorios, tal y como informó en su día el portal inmobiliario Idealista. Por el contrario, los nuevos propietarios modernizaron, entre otras cosas, la piscina climatizada.

Con todo ello, se podría decir que actualmente el alojamiento mantiene la esencia de la vivienda desde tiempos de la actriz, convirtiéndola así en un interesante destino turístico en el que es posible alojarse por unos 650 euros la noche, según la información publicada por Idealista.

Brieva

Pero, ¿cómo es el pueblo en el que se ubica? Brieva es un pequeño y pintoresco municipio de menos de 100 habitantes, pero con un gran patrimonio histórico y cultural en medio de impresionantes paisajes naturales que bien merece una visita.

Ubicado a solo 13 kilómetros de capital segoviana y en plena sierra de Guadarrama, este destaca por la Iglesia de Santiago Apóstol de estilo románico y su Plaza Mayor con el edificio del Ayuntamiento y un crucero de piedra del siglo XVIII.

También por la arquitectura tradicional con esgrafiado segoviano que puede apreciarse en las preciosas calles empedradas, plazas y construcciones de este pueblo que nunca se ha olvidado de la ya fallecida actriz. De hecho, son constantes los homenajes que le rinde.

El parque del Sexmo de San Lorenzo, el potro de herrar, la antigua fragua, el centro social, que lleva el nombre de la artista, y la Ermita de las Cinco Llagas o de la Veracruz, enclavadas junto al cementerio municipal donde, al parecer, descansan las cenizas de la que fue Miss Italia junto al mausoleo con escultura dedicado a su figura con el que sus familiares y amigos cumplieron una de sus últimas voluntades, son otros de los lugares de interés de Brieva.

Si bien es cierto que ninguno de estos emplazamientos atrae tantos visitantes como la mítica 'casa azul', una propiedad que hay quien considera algo así como una casa-museo por estar llena de recuerdos, vivencias y guiños hacia una de las familias más destacadas de nuestro país, el clan Bosé.