Muere una joven tras precipitarse de un puente y ser atropellada en la Autovía de Pinares a la altura de Cuéllar

Tráfico suceso en Cuéllar. Una joven de 22 años falleció en la noche del pasado jueves, 28 de agosto, tras precipitarse desde un puente de la Autovía de Pinares, que conecta Segovia con Valladolid, a la altura del citado municipio segoviano, por causas desconocidas, y ser arrollada por un coche.

Según ha podido confirmar este periódico, los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas. Nada más recibir el aviso, la Guardia Civil se trasladó al lugar junto a varias patrullas de la Policía Local de Cuéllar y personal sanitario del Centro de Salud del municipio.

Si bien, a su llegada, este tan solo pudo confirmar la muerte de la joven, siendo cerca de las 01:00 horas tuvo lugar el levantamiento del cadáver.

Por su parte, Guardia Civil y Policía procedieron a cortar el tráfico de la autovía en dirección Segovia, que no fue restablecido hasta pasadas las 02:00 de la madrugada.

El suceso se encuentra en investigación.