La Diputación de Segovia incorpora a Claudia Corral a su programa de patrocinios deportivos

La Diputación de Segovia ha incorporado un nuevo fichaje estrella a su programa de patrocinios deportivos. Se trata de la actual subcampeona del mundo sub23 de Kilómetro Vertical y también subcampeona en la misma categoría de Sky, la atleta que reside en Brieva, Claudia Corral.

Los esfuerzos de la corredora, que ha ido acumulando medallas nacionales e internacionales estos años, le han llevado a sumarse a una lista para la que la Diputación de Segovia ha hecho un esfuerzo al aumentar de los 24.000 euros en patrocinios de 2024, a los 48.003,12 euros de este año.

Así lo ha trasladado esta mañana el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, en un acto que se ha celebrado a orillas del río Eresma y donde han estado presentes Marina Muñoz, Jimena Velasco, Fran Herrero, la propia Claudia Corral y David Llorente.

Este quinteto compone el listado de deportistas que la próxima temporada lucirán en sus equipaciones de entrenamiento y competición los emblemas de turismo Provincia de Segovia y Alimentos de Segovia.

"Ambos sellos representan una parte importante de lo que es nuestra institución y también nuestra provincia, por lo que verlos impresos en la ropa con la que Marina, Fran, Jimena, David y Claudia luchan cada fin de semana por hacerse un hueco entre los mejores de sus disciplinas potencia el sentimiento de pertenencia entre los nuestros y refuerza el reclamo para visitar nuestra provincia", ha destacado De Vicente.

Para el presidente de la Diputación, dar visibilidad a estos deportistas y reconocer su compromiso con la constancia, el trabajo y la superación es, asimismo, "un buen modo de decirles a quienes vienen detrás y están formándose en las escuelas deportivas de la provincia que llevar una vida saludable, organizada, dedicada al deporte que te gusta, y a veces también sacrificada por ello, merece la pena y tiene garantías de ser recompensada".

La relevancia que da la Diputación a este programa también se ha evidenciado en el hecho de que De Vicente estuviera acompañado por el vicepresidente y diputado de Cultura, José María Bravo, la vicepresidenta segunda y diputada Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, también responsable de Alimentos de Segovia, y el diputado de Turismo, Javier Figueredo.

"Todos coincidimos en lo importante que es para nuestros vecinos más pequeños tener referentes como ellos y poder sentirse identificados con sus logros; demuestran que desde pueblos como Cuéllar, Carbonero el Mayor, San Cristóbal de Segovia, Palazuelos de Eresma o Brieva, por ejemplo, también se puede llegar lejos", ha puntualizado De Vicente.

Con este programa de patrocinio deportivo, que se suma a los 50.000 euros en becas deportivas que distribuye la Diputación entre sesenta y dos deportistas, de las cuales los cinco son beneficiarios, Marina Muñoz, Fran Herrero y Jimena Velasco podrán destinar 12.000,78 euros a sufragar distintos gastos derivados de sus competiciones, mientras que David Llorente y Claudia Corral podrán hacer lo propio con su patrocinio de 6.000,39 euros.