Claudia Corral se incorpora al programa de patrocinios deportivos de la Diputación de Segovia

Claudia Corral se incorpora al programa de patrocinios deportivos de la Diputación de Segovia

Segovia

La Diputación de Segovia incorpora a Claudia Corral a su programa de patrocinios deportivos

La institución provincial ha elevado hasta los 48.000 euros la inversión destinada a este programa.

Más noticias: La Diputación de Segovia lanza una nueva campaña para dar un impulso al comercio minorista de proximidad

Publicada

La Diputación de Segovia ha incorporado un nuevo fichaje estrella a su programa de patrocinios deportivos. Se trata de la actual subcampeona del mundo sub23 de Kilómetro Vertical y también subcampeona en la misma categoría de Sky, la atleta que reside en Brieva, Claudia Corral.

Los esfuerzos de la corredora, que ha ido acumulando medallas nacionales e internacionales estos años, le han llevado a sumarse a una lista para la que la Diputación de Segovia ha hecho un esfuerzo al aumentar de los 24.000 euros en patrocinios de 2024, a los 48.003,12 euros de este año.

Así lo ha trasladado esta mañana el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, en un acto que se ha celebrado a orillas del río Eresma y donde han estado presentes Marina Muñoz, Jimena Velasco, Fran Herrero, la propia Claudia Corral y David Llorente.

Miguel Ángel de Vicente visitando Riaguas de San Bartolomé

Este quinteto compone el listado de deportistas que la próxima temporada lucirán en sus equipaciones de entrenamiento y competición los emblemas de turismo Provincia de Segovia y Alimentos de Segovia.

"Ambos sellos representan una parte importante de lo que es nuestra institución y también nuestra provincia, por lo que verlos impresos en la ropa con la que Marina, Fran, Jimena, David y Claudia luchan cada fin de semana por hacerse un hueco entre los mejores de sus disciplinas potencia el sentimiento de pertenencia entre los nuestros y refuerza el reclamo para visitar nuestra provincia", ha destacado De Vicente.

Para el presidente de la Diputación, dar visibilidad a estos deportistas y reconocer su compromiso con la constancia, el trabajo y la superación es, asimismo, "un buen modo de decirles a quienes vienen detrás y están formándose en las escuelas deportivas de la provincia que llevar una vida saludable, organizada, dedicada al deporte que te gusta, y a veces también sacrificada por ello, merece la pena y tiene garantías de ser recompensada".

La relevancia que da la Diputación a este programa también se ha evidenciado en el hecho de que De Vicente estuviera acompañado por el vicepresidente y diputado de Cultura, José María Bravo, la vicepresidenta segunda y diputada Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, también responsable de Alimentos de Segovia, y el diputado de Turismo, Javier Figueredo.

"Todos coincidimos en lo importante que es para nuestros vecinos más pequeños tener referentes como ellos y poder sentirse identificados con sus logros; demuestran que desde pueblos como Cuéllar, Carbonero el Mayor, San Cristóbal de Segovia, Palazuelos de Eresma o Brieva, por ejemplo, también se puede llegar lejos", ha puntualizado De Vicente.

Con este programa de patrocinio deportivo, que se suma a los 50.000 euros en becas deportivas que distribuye la Diputación entre sesenta y dos deportistas, de las cuales los cinco son beneficiarios, Marina Muñoz, Fran Herrero y Jimena Velasco podrán destinar 12.000,78 euros a sufragar distintos gastos derivados de sus competiciones, mientras que David Llorente y Claudia Corral podrán hacer lo propio con su patrocinio de 6.000,39 euros.