La Diputación de Segovia lanza una nueva campaña para dar un impulso al comercio minorista de proximidad

Magdalena Rodríguez y María Petit lanzan la nueva campaña para impulsar el comercio minorista de proximidad de la provincia de Segovia

La Diputación de Segovia y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo han arrancado este lunes una nueva campaña de sensibilización bajo el nombre 'Cómpraselo a tu vecino'. Una iniciativa que está diseñada para ensalzar y revitalizar el comercio minorista de proximidad de menos de 20.000 vecinos de la provincia.

La campaña, impulsada por la institución provincial, está subvencionada por la Junta mediante una convocatoria de ayudas destinadas a la reactivación del comercio minorista de proximidad.

En la presentación de la campaña han participado 12 comercios segovianos representativos del conjunto del tejido comercial del territorio. Asimismo, ha corrido a cargo de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y la directora general de Comercio y Consumo del Ejecutivo regional, María Petit.

Ambas han estado acompañadas de Carlos García, de Ferretería y Bricolaje Nava, de Nava de la Asunción; de Ana y Teresa de Andrés, CEO y publicista, respectivamente, de Amapola Biocosmetics, en San Cristóbal de Segovia; y de Isabel Soblechero, de Soblechero Textil, de Carbonero el Mayor, todos ellos participantes en la campaña.

Para la diputada, la iniciativa es una campaña de promoción del comercio minorista de proximidad que apela a las tiendas que tenemos más cerca, aquellas que "son nuestra referencia y donde se han hecho las compras de toda la vida".

"Son tiendas cuyos propietarios y empleados nos conocen a la perfección, saben de nuestros gustos y nuestros intereses y nos ofrecen un trato personalizado", ha incidido Rodríguez, quien se ha referido a las palabras de los comerciantes participantes: "Tienen el mejor algoritmo: su experiencia".

“Comprar en estas tiendas es mucho más que una simple compra, es ayudar a mantener negocios y puestos de trabajo, es invertir en nuestros pueblos y nuestra gente, es invertir en nuestra provincia”, ha asegurado.

Por su parte, la directora general de Comercio y Consumo, María Petit, ha subrayado el compromiso de la Junta con el comercio local y, de manera especial, con el comercio en el medio rural.

De esta forma, la directora general ha destacado el apoyo que la Junta de Castilla y León lleva a cabo a través de su línea de ayudas dirigida a la reactivación del comercio minorista de proximidad, de la que este año se han beneficiado veinticuatro proyectos impulsados por ayuntamientos y diputaciones con un total de 1,5 millones de euros invertidos, y entre los que se encuentra la campaña presentada hoy.

La directora general de Comercio y Consumo ha destacado que “apoyar el comercio rural es apostar por la actividad económica y el empleo en nuestros municipios, pero, también, garantizar el abastecimiento de productos básicos para los habitantes del medio rural” y ha incidido en “la importancia de que todos tomemos conciencia de la necesidad de contribuir a su mantenimiento, consumiendo en los establecimientos de nuestros pueblos”.

Asimismo, Petit ha recordado que “precisamente con el fin de favorecer la permanencia y la apertura de nuevos establecimientos en los pequeños municipios de la comunidad, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Cheque Comercio Rural, cuyas ayudas pueden solicitarse hasta el próximo mes de octubre”.

El objetivo de esta campaña es llegar a todos los residentes de los pueblos, así como a otras personas que puedan estar vinculadas a esos municipios, como veraneantes o residentes ocasionales, con el fin de transmitir el mensaje de la importancia que tiene el comercio de proximidad como motor económico y elemento esencial de cohesión social de los pueblos, en cuanto a que contribuye al mantenimiento de la población y de los servicios en el medio rural.

Además, Magdalena Rodríguez ha destacado el papel fundamental que desempeñan los comercios de proximidad, de manera especial en las zonas rurales, argumentando que “cada tienda y cada negocio en nuestros pueblos es mucho más que un simple punto de venta; es motor de la vida social y económica y su existencia no sólo genera empleo y riqueza, sino que también contribuye al arraigo de la población, al mantenimiento de los servicios básicos y a la vitalidad de nuestras calles y plazas”.

La campaña ‘Cómpraselo a tu vecino’ será difundida a través de diversos medios de comunicación, redes sociales y soportes publicitarios en toda la provincia a lo largo de las próximas semanas. Con ella, la Diputación de Segovia reafirma su compromiso con el tejido productivo de la provincia, promoviendo acciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.