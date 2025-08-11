Un día único y especial en El Espinar con el Boquefest: "Las charangas son la guinda del pastel en los pueblos"

Miembros de la Charanga El Boquerón en la edición del año pasado del Boquefest Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Espinar se llena de vida y de cultura durante los meses en los que el sol aprieta con un ‘Verano Cultural 2025’ que está cargado de eventos para todos los gustos y que vienen animando al municipio segoviano desde el pasado 20 de junio y hasta finales de septiembre.

No faltan las exposiciones de arte, las charlas enriquecedoras, noches con cine al aire libre y distintas actuaciones teatrales. No faltarán los mercados de artesanía y eventos especiales como el Boquefest 2025.

El Boquefest 2025, o II Certamen de Charangas, se va a celebrar el próximo viernes 15 de agosto en el que un total de cuatro agrupaciones pondrán el sonido con su música durante toda la jornada en distintos puntos de la localidad en una actividad que está organizada por la Charanga El Boquerón con la colaboración del Ayuntamiento de El Espinar.

“El Boquefest arrancó el año pasado a raíz de la concentración de charangas de Riaza. Nos gustó la idea y decidimos implantarlo en nuestro pueblo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jorge Pérez Martínez.

Actuaciones de la Charanga El Boquerón

La creación de la Charanga El Boquerón

“15 amigos y yo éramos integrantes de la Banda de Música de El Espinar. En enero de 2023 decidimos probar suerte y juntarnos para hacer un ensayo como charanga y la cosa funcionó. Salimos a tocar, ya como Charanga El Boquerón, por primera vez en El Espinar y hasta ahora”, asegura Jorge Pérez.

Él es el presidente de la charanga segoviana y tiene solo 22 años. Habla con este periódico con una ilusión que destila su juventud y las ganas de seguir tocando y actuando con su grupo de amigos. Los 16 van de aquí para allá dando la mejor diversión y música allá por donde tocan.

“Hemos participado en concentraciones de charangas como la de Riaza, en el año 2024 y en el 2025. También en San Esteban de Gormaz, en Soria, en Arenas de San Pedro, en Ávila, o en el Festival Nacional de Charangas Suena Talaveruela, en Cáceres”, explica el segoviano.

Además, recuerda “con un especial cariño” también su participación en San Fermín, en el año 2024, con la Peña Mutilzarra. “Fue un momento muy especial”, afirma.

La Charanga El Boquerón en Pamplona Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Boquefest en El Espinar

“La idea original del Boquefest es de la Charanga El Boquerón. Comenzó el año pasado y decidimos ponerlo en marcha con una gran acogida. Esta será la segunda edición y buscamos que consiga celebrarse durante muchos años más aquí, en El Espinar”, apunta nuestro entrevistado.

Jorge y todos los integrantes de su charanga “agradecen” el apoyo del Ayuntamiento de El Espinar y de todos los patrocinadores del evento “ya que sin ellos no sería posible” y “dan un gran apoyo”, apunta el presidente de la charanga.

Ese viernes, 15 de agosto, la localidad segoviana vivirá la mejor música desde las 13:00 y hasta las 00:00 horas en una jornada que será única y muy especial con vecinos y forasteros disfrutando y pasándoselo en grande.

“Comenzaremos a las 13:00 horas con un pasacalle por los cuatro bares colaboradores y llegaremos hasta el parque Don Cipriano Geromini donde tendrá lugar una comida popular organizada por los quintos”, asegura Jorge Pérez Martínez.

Después de la comida, como nos explica nuestro protagonista, “se realizará el recorrido inverso” para “llegar a la Plaza del Ayuntamiento” donde cada una de las charangas pondrá su música, todas unidas, con “pases de diez minutos”.

“Durante todo el día habrá ambiente y música en El Espinar. Cada una de las charangas tocará un tema para que el buen ambiente reine y todo el mundo se divierta con esta iniciativa”, añade.

Además, Jorge informa de que cualquier actualización del Boquefest podrá consultarse a través del Instagram de la charanga: @charangaelboqueron.

Los miembros de la Charanga El Boquerón Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Cuatro charangas y la importancia de estas

Las cuatro charangas que participarán en el Boquefest serán: Cucu Band, de Medina del Campo. La madrileña Patxarán Charanga. También la Charanga Cubalibre de Coca, en la provincia segoviana, y cómo no, la Charanga El Boquerón que actúa como organizadora.

“Las charangas son la guinda del pastel en los pueblos. Es una opción muy interesante para las fiestas, también para las bodas y cualquier tipo de celebración”, apunta el presidente de la charanga de El Espinar.

Afirma que la “música en directo es más atractiva” y apuesta por “apoyarla” para que siga triunfando en iniciativas como el Boquefest.

El Espinar bailará, a ritmo de charanga, el 15 de agosto en un día que será único y muy especial.