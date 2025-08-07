La Junta colabora con la Justicia en el caso de la piedra subastada del Acueducto y estudiará abrir un expediente sancionador

La Delegación Territorial de la Junta ha informado ese jueves que en el momento en el que el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia tuvo conocimiento de la subasta de una piedra del Acueducto, informaron tanto al Ayuntamiento de la capital como al propietario del monumento.

Cabe recordar que una persona se llevó una piedra y la subastó en redes sociales por un precio de salida de 1.000 euros. Asimismo, dio un plazo al Ayuntamiento de tres meses para poder reclamarla y devolverla al lugar de forma gratuita.

Subasta que, finalmente, fue cancelada tras la solicitud de devolución y este caso fue trasladado a la Guardia Civil. Por ahora, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ya tiene conocimiento de la apertura de diligencias previas.

Y, en el ámbito de las mismas, han informado que se dispone a colaborar con los órganos judiciales en la forma que estos determinen.

Si bien, han asegurado que la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Administración autonómica queda condicionada a la finalización de las diligencias previas en curso, según las normas que rigen estos procedimientos.

Cabe recordar que se trata de un delito contra el patrimonio y que está prohibido llevarse una piedra del Acueducto. Además de subirse, tocarlo o apoyarse en él.

No es la primera vez que desde el Consistorio tienen que tomar medidas porque son muchos los que cada año intentan subirse a él o apoyarse para tener la mejor fotografía para publicar en redes sociales.