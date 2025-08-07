Intenta meter hachís a la cárcel de Segovia ocultándolo en un preservativo dentro de su cuerpo: ha sido detenida

Un coche de la Policía Nacional a las puertas de la cárcel de Segovia Policía Nacional

La Policía Nacional de Segovia, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario de Torredondo (Segovia), ha detenido a una mujer por un presunto delito contra la salud pública, en el marco de una operación conjunta.

Los hechos se remontan a una inspección previa al acceso de las visitas programadas con los internos.

Y es que, según informa la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la mujer, que acudía a visitar a su hijo, fue detectada por una unidad cinológica especializada en la búsqueda de sustancias estupefacientes de Instituciones Penitenciarias.

Al ser requerida por los agentes, la detenida entregó voluntariamente a los funcionarios dos fragmentos de hachís que ocultaba en el interior de un preservativo dentro de sus cavidades corporales.

Por ello, fue arrestada como presunta responsable de intentar introducir drogas en el interior del centro penitenciario.