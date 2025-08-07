El Espinar presenta su cartel taurino con tres toreros de "distinguida clase y personalidad"

La plaza de toros de El Espinar reunirá el próximo 16 de agosto a seis toros de Peñajara con tres toreros de "distinguida clase y personalidad". Se trata de Morenito de Aranda, Javier Cortés y Sergio Rodríguez.

El cartel ha sido presentado este mediodía en el Ayuntamiento de El Espinar por el empresario Manuel Martínez Erice que forma parte de la empresa Loyjor, junto a Jorge Arellano. Un acto en el que también han estado presentes las autoridades locales.

En él han destacado la impronta de "una combinación muy del gusto de los aficionados y donde brilla la personalidad de los tres actuantes y de la ganadería". De hecho, cabe destacar que se trata de una de las citas clásicas del verano taurino en el centro peninsular.

Peñajara es un hierro torista. El torismo de la calidad y la presencia. Seis toros de imponente trapío y buenas hechuras. El toro en El Espinar como base del cartel.

Morenito de Aranda que celebra este curso sus veinte años de alternativa, encabeza el cartel. "Un torero en el mejor momento de su carrera, destacado de la feria de San Isidro y con vitola de figura del toreo en Francia", afirmaban en la presentación.

Junto a él estará Javier Cortés, un torero de corte clásico, muy del gusto de la afición de Madrid y posee el concepto del toreo bañado por la pureza y la singularidad.

Y se presenta en El Espinar, el flamante ganador de la Copa Chenel, Sergio Rodríguez. "Torero castellano que asienta su juventud en su valor y su fondo de buen torero", expresan.

Las localidades saldrán a la venta el próximo 14 de agosto en el Ayuntamiento del municipio en horarios de mañana y tarde.

El día del festejo, también se podrán adquirir las entradas en el propio Consistorio en horario de 10:00 a 14:00 horas y en las taquillas de la plaza desde las 10:00 de la mañana hasta la hora del inicio del festejo.