Rosario deslumbrará el 3 de agosto en Noches Mágicas de La Granja: “Es un regalo hacer canciones que la gente sienta”

Cuando juntas la magia del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) con la fuerza de Rosario Flores solo puedes estar preparado para vivir una verdadera experiencia inmersiva cargada de luz, naturaleza y una energía inigualable.

Será el día 3 de agosto cuando todos los asistentes al Festival Internacional Noches Mágicas de La Granja podrán deleitarse de ‘Universo de Ley’, el último álbum de Rosario con el que busca que el público vibre y disfrute.

En un emblemático espacio declarado Conjunto Histórico Artístico, la artista quiere hacer llegar al público su magia, su fuerza, su energía y su pasión por la música. “Pasarán muchas cosas”, asegura en una entrevista a El Español - Noticias de Castilla y León.

Tal y como deja asegurar, se podrá ver cercana, funky… “Un poco de lo que es Rosario. Es un espectáculo hecho con mucha fuerza y energía”, señala.

Señala que el concierto se celebrará en un espacio muy especial. “Ya he actuado allí, es un entorno maravilloso. Seguro que saldrán las estrellas y las veremos en medio de la naturaleza. Mejor imposible”, dice emocionada.

Fiel a su estilo, la artista sigue mezclando sonidos con libertad, sin perder nunca su esencia. A lo largo de los años ha fusionado flamenco, pop, soul o incluso bossa nova, pero buscando la autenticidad.

“Todo lo que me saque de lo que yo pueda expresar o de la música que a mí me llegue al corazón, me cuesta mucho”, confiesa.

Al mismo tiempo recuerda que su intención, además de hacer disfrutar a los asistentes, es seguir siendo firme en su identidad musical: “Siempre estando en el punto fiel a mi música y a mi estilo, que es lo que a mí me gusta”.

Concierto de Rosario

Con más de tres décadas de trayectoria, Rosario no ha dejado de renovarse, aunque asegura que la reinvención nace de la propia vida: “Te reinventas según vas viviendo, la vida es diferente. Te salen distintas canciones, ves a distintos músicos y productores… pero siempre tiro a mi estilo”.

En ese sentido, la artista destaca que cada uno de los temas que conforman su álbum cuentan con un valor representativo: “Todas son representativas y son éxitos que me han dado y me siguen dando”.

“Es un regalo para mí hacer una canción que la gente la sienta”, asegura. Y es precisamente esa conexión emocional con el público lo que la sigue impulsando a subir al escenario: “Sentir la música, el baile… esa energía que hace que me lleva a hacerlo. Tengo que hacerlo y forma parte de mi vida”.

En cuanto al futuro, la artista lo afronta con gratitud y sin prisa: “Con la gira Universo de Ley voy disfrutar de cada momento y concierto, y la vida nos contará. Tengo muchos proyectos y canciones. Ahora a disfrutar, que me ha costado 33 años, agradecida y el futuro ya se verá”.

Su nuevo álbum ha sido para ella, tal y como asegura, un proyecto profundamente íntimo y exigente.

“Este álbum para mí ha sido bastante dificultoso porque era echar una mirada atrás a todos mis temas más exitosos, intentar cambiarlos de alguna manera y de elegir bien cada tema para cada artista, elegir cada artista que tuviera tiempo”, explica la artista.

Durante dos años de trabajo intenso, ha logrado dar forma a un disco que la deja “totalmente realizada y satisfecha”, no solo por el resultado musical, sino porque quienes la acompañan en él forman parte de su historia creativa, de su inspiración y de su camino artístico.

En él, la artista ofrece una obra de madurez y autenticidad, donde sus raíces flamencas dialogan con sonidos actuales, creando un universo sonoro tan emocional como innovador.

Las letras, cargadas de verdad, y los arreglos que combinan tradición y modernidad, dan forma a un disco que reafirma a Rosario como una de las voces más queridas de la música actual.