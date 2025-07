El lugar de Segovia donde Nuria Roca y el polémico Juan del Val lo dan todo en la boda más divertida del verano

Este fin de semana, Nuria Roca y Juan del Val han vivido un día cargado de emociones, cariño y complicidad. Han asistido como invitados a una boda de esas a las que mola ir, a la que vas con un grupo de amigos y te lo pasas en grande.

La presentadora y el escritor más polémico, así le presenta su compañero Pablo Motos en El Hormiguero, acudieron al enlace de Marta Critikian, compañera del programa La Roca, y Fran Gil, y lo hicieron en Segovia.

Concretamente en el espectacular entorno del Santuario de La Fuencisla, en Segovia. La celebración continuó con una fiesta inolvidable en el encantador Caserío de Lobones.

Y así lo han reflejado en sus cuentas de redes sociales. Nuria compartió en Instagram un divertido resumen del día:“¡Ayer nos fuimos de boda! @martacritikian se casaba rodeada de gente que la quiere, subida en una vespa con su marido @frangilete… reímos, comimos, bailamos, cantamos, bebimos y todos acabamos con la pamela de Pilar puesta!”

Y, como no podía faltar, añadió un guiño a sus seguidores más curiosos: “#paratodoslosquemepreguntáispor el look, los gemelos y demás… os he dejado todos los detalles en @lostaconesdeolivia”.

Por su parte, Juan del Val también quiso dedicar unas palabras a la novia en su perfil: “¡De boda! Hoy se casa una niña maravillosa @martacritikian, que aunque diga que yo soy un señor muy mayor, ¡la quiero muchísimo! ¡¡Viva la vida!!”

Nuria y Juan, que llevan más de veinte años de relación, han vuelto a mostrar esa conexión y admiración mutua que los ha convertido en una de las parejas más queridas del panorama televisivo, sobre todo cuando salen en El Hormiguero.

Rieron, bailaron, cantaron y disfrutaron con muchos de sus compañeros de La Roca, entre ellos el vallisoletano Nacho García Redondo, Pilar Vidal y Berni Barrachina, quienes tampoco quisieron perderse el enlace.

¿Por qué han coincidido en esta boda? Pues porque todos trabajan en el programa 'La Roca', de La Sexta. Critikian, la novia, es colaboradora y cuando lo anunció en televisión se comprometió a invitar a todos. Palabra de esposa. Y se ha celebrado en Segovia porque Fran Gil es de estas tierras.