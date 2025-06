El vicepresidente de China visita por sorpresa Segovia tras reunirse con Pedro Sánchez: así ha sido la fugaz escapada

El vicepresidente de China, Han Zheng, ha sorprendido visitando Segovia este miércoles, 11 de junio. Los viandantes se han quedado perplejos al observarle, junto con su comitiva, durante el recorrido que ha hecho por las céntricas calles de la ciudad.

Se trata de una visita que ha realizado a España con motivo de un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

"Me he reunido con el vicepresidente Han Zheng, con quien he abordado los desafíos económicos y globales más urgentes. España y China seguiremos trabajando en una agenda positiva basada en el respeto y confianza mutua", ha expresado el presidente del Ejecutivo español.

Un encuentro en el que, según han informado, han podido tratar las relaciones económicas y las oportunidades de inversión y de negocio que existen entre ambos países.

Después de este encuentro institucional, Zheng ha viajado a Castilla y León para disfrutar de una de sus ciudades y de una deliciosa comida con los mejores alimentos de la comunidad.

Sobre las 13:00 horas, aproximadamente, se le ha podido ver por la zona del Acueducto de Segovia para, más tarde, degustar una deliciosa comida en el Mesón de Cándido, uno de los más famosos de la ciudad.

Un restaurante al que ha acudido acompañado de su comitiva y donde ha podido saborear uno de los manjares de la tierra junto con el equipo que le ha acompañado. Durante el trayecto, eran muchos los ciudadanos que se quedaban mirando por el gran despliegue de agentes de la Policía Nacional que los acompañaban.

Vehículos y agentes revisaban cada rincón para controlar que todo estuviera en orden durante este paseo y también en el tiempo que ha estado dentro del establecimiento.

Una visita que ha obligado a cortar algunos tramos al tráfico. Ha sido en la Plaza de Día Sanz donde se ha bajado del vehículo oficial para caminar hasta el citado restaurante.

Un día en el que el vicepresidente de China continuará disfrutando de los encantos y la historia de Segovia antes de regresar a su país.