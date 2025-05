El alcalde de Segovia pide por carta a Puente y Abel Caballero que reconsideren la supresión de paradas: "Estamos a tiempo"

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Esto, después de que el presidente de Renfe aplazase sin fecha la reunión programada entre ambos para el próximo 26 de mayo con el fin de abordar la supresión de paradas de AVE en la ciudad segoviana por "un cambio en la agenda".

Una medida que, en principio, está previsto que entre en vigor a partir del 9 de junio.

En el escrito enviado al titular de Transportes, el primer edil de la ciudad segoviana pide a Puente un encuentro, bien en Segovia, o bien en el Ministerio, para abordar "una solución a esta situación".

Asimismo, le insta a "reconsiderar esta política de recortes encubiertos" y promover la restitución "inmediata" de los servicios suprimidos.

También a "dar instrucciones claras para que Renfe atienda debidamente a esta Alcaldía", como, según ha comentado Mazarías, "corresponde en un Estado democrático, descentralizado y respetuoso con sus territorios".

"Aún estamos a tiempo de reconducir esta situación, pero para ello es imprescindible voluntad política y sentido de Estado. Segovia lo merece", se puede leer en la carta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

En la misma, Mazarías justifica sus peticiones con el "malestar" que se vive en la ciudad de Segovia "por la reiterada falta de sensibilidad institucional" que, según él, el Ministerio y la dirección de Renfe están mostrando hacia Segovia.

Del mismo modo, lamenta "profundamente" que el presidente de Renfe declinase recibirle, "incumpliendo el compromiso de reunión", al aplazar el encuentro previsto entre ambos que, según ha comentado, posteriormente ha sido anulado "de forma unilateral y sin ofrecer nueva fecha ni explicación clara".

Con todo ello, expresa a Puente la "preocupación" de los vecinos de Segovia por la supresión de los servicios ferroviarios en la ciudad, "en favor" de ciudades como Vigo, "cuyos intereses parecen estar siendo privilegiados por razones difícilmente justificables desde un punto de vista técnico o de demanda, pero comprensible desde la perspectiva de afinidades políticas", defiende Mazarías.

Para el alcalde, una realidad que "daña la confianza de los ciudadanos en la equidad con la que deben gestionarse los recursos públicos y los servicios estatales".

"Segovia no es una ciudad de segunda categoría y por ello merece el mismo respeto y consideración que cualquier otra capital de provincia", añade el regidor en la carta.

En ella también ha defendido que la conectividad ferroviaria "no es un lujo" para Segovia, sino "una necesidad vital para miles de personas que dependen de ella cada día".

En cuanto al escrito remitido al alcalde de Vigo, en él Mazarías le pide "espíritu de colaboración" para entablar "un diálogo constructivo", así como que reconsidere su posición, defendiendo, de aquí en adelante, una mejora de las conexiones ferroviarias "que no implique el castigo a otras ciudades".

Y es que, cabe destacar que el anuncio de la supresión de paradas de AVE tanto en la ciudad segoviana como en Sanabria (Zamora) y Medina del Campo (Valladolid) llegó después de que el alcalde de Vigo pidiese la reducción de paradas del AVE que hace el trayecto Galicia-Madrid, para así reducir el tiempo de viaje entre la ciudad viguesa y la capital de España, independientemente de que esto perjudicase a Castilla y León.

Por ello, en la carta, el alcalde segoviano también confiesa a Caballero su "profundo malestar" por las consecuencias que está teniendo su reciente demanda de una conexión directa entre Vigo y Madrid, sin paradas intermedias.

Una petición que, según le ha trasladado, desde Segovia consideran "profundamente injusta e insolidaria con el resto del territorio".

"No cuestionamos el derecho de Vigo a contar con un buen servicio ferroviario, pero no a costa del perjuicio de otras ciudades. El ferrocarril no puede ni debe ser un instrumento de competencia territorial, sino un servicio público al servicio de todos", asegura.

Con todo ello, le recuerda que "la cohesión y equidad entre territorios no se logran aislando a unas ciudades para beneficiar a otras, sino cooperando y defendiendo soluciones que sumen, no que resten".