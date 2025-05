Consternación en un pueblo de Segovia tras la muerte de una mujer embestida por dos reses: “Se barajan dos posibilidades"

Tragedia en el barrio de Ceguilla, perteneciente al municipio segoviano de Aldealengua de Pedraza. Una mujer ha fallecido tras ser embestida por dos reses a las afueras de la localidad, en dirección a Navafría, según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Mónica López.

En declaraciones ofrecidas a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, López ha mostrado su pesar por lo ocurrido y explicó que la información que manejan por el momento es limitada. "Solo sabemos que la mujer ha fallecido, que era del barrio de Ceguilla, y que su pareja está ingresada en la UCI en Valladolid", señala.

Las circunstancias del suceso aún no están claras. Según la alcaldesa, las reses se encontraban en un recinto cercado con pastor eléctrico, y se barajan dos posibilidades: o bien los afectados accedieron al cercado, o bien uno de los animales logró salir. "Tiene más peso que ellos hayan entrado, se ha comentado que iban con un perro suelto, pero no hay nada confirmado", ha matizado con prudencia.

La víctima, aunque residía en Madrid, era conocida en el pueblo, donde su familia tiene una segunda residencia. "A título personal, conozco a la familia. Es gente de toda la vida", explica la regidora, visiblemente afectada.

De momento, el Ayuntamiento no ha tomado decisiones sobre posibles actos oficiales en señal de duelo, ya que la noticia es aún muy reciente. "No he tenido ocasión de reunirme con mis compañeros", apunta López, quien recalcó el impacto que ha causado la tragedia en el pequeño municipio.

La Guardia Civil continúa investigando el suceso para esclarecer cómo se produjo el fatal encuentro con las reses.

Sábado por la tarde

Según el 112, una llamada que se recibió en la tarde del sábado a las 20:00 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León solicitaba asistencia para dos personas, un varón y una mujer de unos 70 años, quienes habían resultado heridas tras ser embestidas por dos reses a las afueras de Ceguilla, en dirección hacia Navafría, en el término municipal de Aldealengua de Pedraza (Segovia).

El 1-1-2 dio aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de la mujer herida, de 62 años, y atendió también al hombre de 63 años, quien fue trasladado más tarde en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Segovia.