Miguel Campos, de camarero a "vértebra" de Broncano en La Revuelta: "Tengo el mejor trabajo de la comedia española"

La Revuelta se ha convertido en uno de los programas más conocidos, aunque también polémicos de la televisión.

Sus entrevistas, sus bromas, su formato, su público, su plantel de colaboradores y también el "elevado" coste del programa para la cadena pública que tantas ampollas levantó hace unos meses, ha hecho que todo el mundo hable de este espacio. Para bien o para mal, todos lo conocen.

Al pensar en él, a todos se nos viene a la cabeza inmediatamente la imagen de su célebre presentador, David Broncano.

Sin embargo, La Revuelta, el programa que empezó como La Resistencia en Movistar+ y que desembarcó en La 1 de RTVE el pasado mes de septiembre con un nuevo nombre como único cambio, lo conforma un amplio equipo de profesionales que van más allá de Broncano y sus dos colaboradores más conocidos, Ricardo Castella y Grison.

Otra de las personas que han conseguido llevar al cielo este proyecto y convertirlo en un formato todopoderoso es el segoviano Miguel Campos, cuyo nombre ha ido sonando cada vez con más fuerza con el paso del tiempo por el cómico papel que este desempeña en el programa, pese a estar detrás de las cámaras.

Y es que, aunque no se considera la mano derecha de Broncano, un lugar que, desde su punto de vista ocupan Ricardo Castella y Jorge Ponce, sí se catalogaría "un codo o una vértebra" del célebre humorista y presentador.

"No soy tan importante, soy más accesorio", confiesa el segoviano en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Su fichaje se remonta a tiempos de La Resistencia. Con solo 18 años, Miguel dejó Segovia y se instaló en Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual y un máster de Realización. Una etapa en la que también trabajó como camarero, vendedor de cómics e incluso de dependiente en La Casa del Libro.

Tras ello consiguió entrar en RTVE como realizador hasta que, a sus 30 años, decidió sacar rendimiento de su característico sentido del humor subiéndose a escenarios a contar chistes.

"A mí siempre me había gustado escribir comedias. Ya había hecho mis pinitos como actor, pero cuando me subí por primera vez a un escenario a contar chistes, de repente me di cuenta de que era lo que quería hacer el resto de mi vida", revela.

Así que se puso a ello mientras seguía trabajando en la cadena pública hasta que, en un momento dado, se marchó al Grupo Prisa, donde estuvo realizando tareas de guionista de comedia.

Pero la cosa no queda ahí. Su trayectoria también incluye la creación de la primera webserie de la cadena pública, Conoce el Internet, su proclamación como subcampeón del Primer Roast Madrid en 2018, así como colaboraciones en programas en los que también coordinó formatos de vídeo y humor.

Entre ellos se encuentran Yu, no te pierdas nada (Los40), Cuerpos especiales (Europa FM), Roast Battle (Comedy Central), Ilustres ignorantes (Movistar Plus+) y Comedia perpetua (La SER), entre otros.

El segoviano Miguel Campos

Espacios por los que fue pasando hasta que La Resistencia llamó a su puerta. Miguel había trabajado con Jorge Ponce, uno de los directores, en un programa de sketches llamado Gente Viva, y tras comprobar que se entendían bien, le dio la oportunidad de formar parte del formato de Movistar +. "Llevo con ellos casi desde el principio", asegura.

Sin embargo, su rol ha ido cambiando con el paso de los años. Tanto es así, que, aunque al principio ejercía como guionista, al tiempo pasó a ser coordinador de guión y ahora se dedica a hacer un papel puramente cómico que se ha convertido en "un elemento más del programa".

Actualmente, Campos desempeña su trabajo en pleno y riguroso directo y consiste en "hacer chistes, poner memes e imágenes y gastar bromas a David Broncano", poniéndole en apuros y generando, además, la interacción del público.

"Me siento en mi puesto, veo el programa y voy improvisando, aunque luego durante la semana también doy ideas al equipo de guión".

Pero no solo eso. Miguel también se dedica a manejar el famoso tubo neumático de La Revuelta, un nuevo juguete ya convertido en una pieza clave en el programa, con el que el segoviano envía objetos a Broncano durante el directo. Una labor que define como "lo más divertido de mi trabajo".

"Darle al botón me produce unas endorfinas que me duran para el resto del día", reconoce. Por el contrario, asegura que el improvisar es para él lo más complicado. "Yo improviso todo el rato y hay veces que llegas a sitios interesantes, pero otras en las que te quedas en blanco delante de la cámara".

A lo que ha añadido: "Lo bueno es que el programa no depende mucho de mí, porque si yo fallo un día, no se va a caer".

Esto para él supone una preocupación menos, ya que es de los que piensa que "es interesante saber que no soy imprescindible, porque me lleva a no preocuparme mucho por el resultado del programa". "Si yo no salgo un día, La Revuelta sigue molando mucho, pero si Broncano no va o no está fino, todo el mundo lo nota", afirma.

Por todo ello y mucho más, Campos asegura tener "el mejor trabajo de la comedia española". "Llego 10 minutos antes de que empiece el programa, me siento, veo un espacio que me gusta mucho y en el que me encanta participar, a veces hago chistes, estoy con cómicos brillantes e increíbles y a los cinco minutos de terminar me estoy yendo para casa. Es fantástico y vivo bastante bien".

Tanto es así, que hasta puede permitirse compaginar su papel en La Revuelta con otros proyectos más personales.

Un polémico podcast

En todo este tiempo, Miguel Campos ha continuado desarrollando su carrera de cómico con shows propios, siendo Dónde está la gracia el que interpreta actualmente.

"Ya voy por el tercero y cada vez estoy más cómodo y más a gusto. Sé que es lo que quiero hacer, porque contar chistes en un escenario es la cosa más divertida que hay".

"Soy bastante disfrutón de mi trabajo, me lo paso bastante bien y no me gustaría perder nada de lo que tengo ahora mismo", confiesa, haciendo alusión a sus espectáculos, pero también a su papel en La Revuelta.

A estos proyectos también se suma un podcast de sketches de audio llamado Podcast, el podcast, que realiza junto a los cómicos Laura del Val y Jorge Yorya, y que, tras arrancar en las plataformas, ha entrado a formar parte de RNE Audio.

Miguel Campos trabajando en La Revuelta La Revuelta

Mucho se ha hablado de ello, pues hay quien ha llegado a asegurar que el hecho de que el podcast haya sido adquirido por RTVE se debe a "un trato de favor" por parte del presidente del ente público a Miguel Campos por ser amigo y compañero de Broncano. Pero, según ha explicado el segoviano, nada más lejos de la realidad.

"No sé si el presidente de RTVE sabe quién soy, entonces no creo que haya habido ningún trato de favor, ni que hayan intercedido ni él ni Broncano, que tampoco sabe que tengo un podcast. Simplemente ha funcionado muy bien en las plataformas, hemos ido ganando una base de fans bastante guay y muy fieles, y gracias a eso RNE Audio nos ha fichado para trabajar con ellos", explica.

Una audiencia "fantástica"

Miguel también se ha pronunciado acerca del revuelo que rodea a los datos de audiencia del programa. Un asunto muy comentado tras la gran apuesta económica de RTVE para incluir el formato en su parrilla televisiva.

En cuanto a la polémica del presupuesto, asegura que desde dentro intentaron "no hacerla mucho caso" y primar "la emoción que sentimos todos por empezar y las ganas de que todo saliese bien".

"Cuando trabajas dentro de la tele te das cuenta de que no es una sorpresa, porque sabes que es un presupuesto que se ajusta a los precios normales de la pequeña pantalla y que cualquier otro programa en la misma franja horaria le hubiese costado lo mismo a RTVE", expresa.

Atendiendo a las audiencias, Campos sí reconoce que estas han ido bajando desde su estreno. Sin embargo, destaca que las cifras son más altas que las registradas con La Resistencia e incluso que actualmente alcanzan porcentajes que cualquier programa "hubiera firmado".

"Estamos haciendo una audiencia fantástica que está muy por encima de la media de la cadena. Es la leche".

De hecho, confiesa que el salto al ente público le ha dado mucha más visibilidad. "Lo ve más gente y de todas las edades y ahora me paran por la calle. Se nota que el programa está abierto y que el target es mucho más amplio".

Una realidad que, a su vez, ha provocado que le hayan subido los seguidores, pero también las críticas, aunque es consciente de que "es parte del trabajo". "Ni me paro a pensarlo", asegura.

En cualquier caso, el tema de las audiencias no es algo que les haga sentir presión, pues revela que en La Revuelta, del que dice no tener "la competitividad que tienen otros espacios televisivos", se le da más importancia a que "el programa salga bien, sea divertido y se centre en la comedia".

Polémicas aparte, él, personalmente, se muestra encantado de poder formar parte de un programa que le permite dar rienda suelta a su ingenio, su creatividad y un humor muy particular al que no le costó nada adaptarse y que lleva trabajando siete años junto a un equipo con el que ya se tiene "pilladas las costuras".

Las que, sin duda, son las grandes señas de identidad de Miguel Campos. Un segoviano que afronta su día a día con más seriedad de la esperada y en el que, por lo general, "gana más la parte castellana que la cómica", aunque sus chistes y bromas en la pequeña pantalla digan todo lo contrario.