El alcalde de El Espinar responde a Puente con una demanda por la AP-6: "Yo no amenazo, voy a los tribunales"

El corte de la N-VI a su paso por San Rafael a causa de un socavón provocado por la rotura de un colector de titularidad municipal, ha dejado la AP-6 como "única alternativa" de conexión entre la provincia de Segovia con la Comunidad de Madrid.

Una realidad que está generando problemas a los conductores e incluso disputas políticas entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y el alcalde de El Espinar y diputado del PP, Javier Figueredo.

Hace apenas unos días, Óscar Puente aseguró que "atravesar el municipio de El Espinar, incluyendo el núcleo de San Rafael" hacia el puerto, podría ser otra alternativa y pidió a la primera localidad que facilitase el paso de los vehículos ligeros mientras duren los trabajos de reparación del colector y el socavón.

Lo hizo tras denunciar que "el Ayuntamiento está dificultado el paso de los vehículos ligeros cortando calles y restringiendo el acceso a no residentes". De este modo, amenazó con ir a los tribunales en caso de que no cumpla su petición.

Hoy, el alcalde de El Espinar, Javier Hernando, ha querido responder al ministro, expresando, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, que "no tenemos ningún inconveniente en que nos lleve a los tribunales" y que, en caso de que lo haga, "allí nos defenderemos".

Asimismo, ha anunciado que este mismo jueves, 27 de marzo, el Ayuntamiento de El Espinar ha presentado un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "para pedir medidas cautelares y que se levanten las barreras del viaje".

"Yo no amenazo al señor Puente con decirle que a lo mejor voy a los tribunales, lo que he hecho es ir a los tribunales y presentar esa demanda".

"Y ahora está en manos del jugado poner medidas cautelares para que las barreras del paeje se abran y que luego ya cuando pase la obra, que se dirima quien tiene la responsabilidad de pagar a los conductores el gasto extra que les ha supuesto este incidente", ha expresado.

Asimismo ha acusado al ministro de lanzar "una mentira de niño pequeño" al afirmar que "la concesionaria es la responsable de la explotación, gestión, conservación y mantenimiento de la infraestructura y, por tanto, es ella quien "puede tomar la decisión de levantar los peajes cuando considere".

"Eso es mentira porque en otras carreteras, como la AP-7 o la AP-47, el Ministerio lo ha hecho. Con lo cual, no entendemos muy bien por qué este señor tiene que mentir a nadie y por qué no quieren hacerlo en Segovia. No se ha dado cuenta todavía de que es ministro y que no puede hacer esas cosas", ha añadido.

Con todo ello, le ha pedido que "llegue a un acuerdo con la concesionaria del peaje para que levanten las barreras". "Cuando acabe la obra ya tendrán tiempo de discutir quién es el que tiene que hacerse cargo del importe que corresponda", ha zanjado.

Figueredo sí ha reconocido que todos los domingos se cortan los accesos de la Nacional hacia las calles del municipio y se restringe el acceso a los no residentes, ante los informes de la Policía Local, Urbanismo y Medio Ambiente, que "desaconsejan que este tráfico pase por las calles de San Rafael, porque no están preparadas para soportar un tráfico de 8.000 o 9.000 vehículos diarios".

Ministerio de Transportes Avanzan las obras del socavón en San Rafael: cierran la vía de agua y comienza la excavación para reparar la base del colector

"Pero no es una cosa puntual", ha revelado, confirmando así que esto es algo que se viene haciendo desde hace tiempo. "Además, no tenemos que estar aguantando esa inseguridad", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que desde el Ayuntamiento aceptan el tráfico de vehículos por la nacional hasta el peaje, pese a los atascos que se generan en la citada vía por el incidente, al tratarse de "la única alternativa" que existe en estos momentos para acceder a la Comunidad de Madrid desde Segovia

Sin embargo, lo que rechazan es que los vehículos se desvíe el tráfico por las calles del municipio para que los vehículos puedan acceder hasta el puerto, "porque no hay cabida para tanto coche".

Diputación de Segovia

Las peticiones de El Espinar, aprobadas en el Pleno municipal celebrado el pasado miércoles, han sido respaldadas este jueve por el Pleno de la Diputación de Segovia, que ha emitido una declaración institucional en apoyo al Ayuntamiento de la localidad en sus reivindicaciones para la apertura de la barrera del peaje de San Rafael.

Tras hacerse eco del "malestar" de los vecinos, así como de "la situación caótica que vive a diario el municipio, sufriendo las consecuencias de este contratiempo, cuya solución definitiva tardará en llegar", el Pleno de la institución provincial se ha sumado a las reivindicaciones de la localidad, pidiendo una solución "inmediata" al Gobierno de España.

En este sentido, demanda que aquellos profesionales que tienen que desplazarse a diario utilizando "la única alternativa posible", que es el peaje de la AP-6, puedan hacerlo sin que esto suponga un "menoscabo económico".

También que esta medida se extienda a todos los vehículos particulares que tengan desplazarse por cualquier otra circunstancia.

Asimismo, reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que "deponga su intención de desviar el tráfico por las calles de San Rafael, y la reparación inmediata de la avería, haciendo turnos de 24 horas.

A ello suma, además, "la implementación de medidas urgentes para solucionar el problema del cobro del peaje de la autopista; y la comunicicación de un Plan de acción con plazos concretos para la resolución de esta crisis".