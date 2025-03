El 8M marca la agenda de los pueblos de Segovia de este fin de semana: estas son todas las actividades

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de marzo, marca la agenda de ocio del fin de semana en la provincia de Segovia con actos reivindicativos y sociales.

Casi todos los municipios acogerán estos días actividades y eventos de diferentes géneros como teatro, literatura, música, exposiciones o conferencias de temática femenina para conmemorar el 8M.

En Cuéllar, mañana viernes tendrá lugar la proyección en la Sala Alfonsa de la Torre del documental ‘No estás sola (La lucha contra la manada)’ y el sábado ha sido organizado un campeonato de tenis de mesa femenino.

En La Granja de San Ildefonso, el coro del colegio Agapito Marazuela interpretará mañana la canción de Manuel Carrasco ‘Mujer de las mil batallas’, en la puerta del Ayuntamiento y se dará a conocer también la canción compuesta por el artista local Israel López con motivo del Día de la Mujer.

El sábado, el mercado municipal granjeño acogerá una charla coloquio con mujeres emprendedoras de la localidad de ayer y de hoy, y el domingo, dentro del cinefórum por la igualdad de género, será proyectada la película ‘Quiero ser como Bekham’ en el Salón Siglo XXI del Consistorio.

Las celebraciones se desarrollarán a lo largo del territorio segoviano, en prácticamente la totalidad de las localidades. Así, en Palazuelos de Eresma tendrán lugar varias jornadas de sensibilización sobre igualdad de género, con la representación teatral de la obra ‘El despertar de la mujer sola’, y un reconocimiento a las jóvenes deportistas del municipio.

Diputación de Segovia La Diputación de Segovia celebrará el Día de la Mujer con las supersegovianas como protagonistas

Asimismo, la fachada del Ayuntamiento será iluminada de color violeta como símbolo de la lucha por la igualdad. Torrecaballeros, por su parte, celebrará el Día de la Mujer con un concierto de Masamadre en el Centro Cultural Carlos León. En Caballar se desarrollará el sábado una jornada sobre ‘Mujeres, letras y emprendimiento’, con la presentación del libro de Judith Torquemada ‘Canción completa para que una chica baile en Madrid’.

Esmeralda Arribas, una de las bibliotecarias de los Bibliobuses de la Diputación, que recorren la provincia desde hace años para ofrecer a los segovianos uno de los mejores servicios que existe, contará las historias del bibliobús, dentro de la charla ‘Vivir, emprender y el medio rural’. Espirdo celebrará ‘Juntas florecemos’ en el centro cultural, con el homenaje ‘Nuestra mujer dinamizadora del territorio’, y un concierto de Azul Zuloaga.

La localidad de Bernardos, apostará en el 8M por el cine, con la proyección el sábado de la película ‘Secaderos’, así como San Cristóbal de Segovia, que prevé la exposición de los cortometrajes presentados al concurso ‘Eres igualdad’, a la que seguirá la representación de ‘Hoy es siempre todavía,’ con el grupo Ponte a la Cola.

En La Lastrilla, el Centro Cultural Julio Boal acogerá la representación de la obra ‘Yerma’, de Federico García Lorca, con el director Sergio Mínguez, mientras que en el Teatro Bretón de Sepúlveda se podrá ver la obra ‘Putas cojas’, con Teru Riesco y Raquel Chamorro; en Fresno de Cantespino habrá un recital de poesía femenina del siglo XX, y en Turégano hay este sábado una charla sobre la ‘Mujer en la iconografía románica segoviana’.

En El Espinar coinciden estos días la Fiesta de los Gabarreros, con sus primeros actos, y la celebración del Día Internacional de la Mujer, para la que mañana quedará inaugurada la exposición ‘Mujeres referentes de El Espinar’, a cargo de los alumnos del IES María Zambrano.

Para este sábado hay organizada una ponencia con Mercedes Guijarro, de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, y una exhibición de defensa personal para la mujer, además de la entrega de los IV Premios Yedra.

Al día siguiente, el centro cultural de El Espinar acogerá la obra de teatro ‘A las niñas pláticas y ejemplos’, con Teatro Candilejas. La Fiesta de los Gabarreros empieza este fin de semana con varios actos: la presentación el viernes del libro de Juan Andrés Saiz Garrido ‘Caloco, la niña gabarrera’, las jornadas gastronómicas de los gabarreros, el tradicional concierto de la Banda de Música de El Espinar en el Auditorio Menéndez Pidal, el sábado, y la marcha de los gabarreros, el domingo, desde la Plaza del Caño de La Estación.

Por su parte, Nordeseg celebra este 8M en Boceguillas, con varios talleres de escritura y pancartas, una comida de hermandad, batucada, manifestación comarcal y chocolatada para concluir la jornada reivindicativa.

Música

Además, como todos los fines de semana, la música será fundamental como alternativa de ocio en la provincia. De este modo, en el Teatro Canónigos de La Granja, dentro del Klassics Fest 2025, el sábado actuarán Ivan Zenaty y Martin Kasik, al violín y al piano, con obras de Rachmaninoff, Dvorak y Gershwuin, y el domingo Ensemble Academia de Dirección CSKG, con ‘Historia de un soldado’, de Stravinsky.

Y la Real Fábrica de Cristales, un escenario mágico, albergará otras dos actuaciones el sábado incluidas en el ciclo ‘Candlelight’, con Queen vs The Beatles y Cold Play vs Imagine Dragons. El Centro Cultural José Rodao de Cantalejo ofrecerá el sábado un concierto de The Shepherds and Friend y la sala Octavo Arte de La Lastrilla recibirá a Pagafantas. En Otero de Herreros actuará la Rondalla Hogar San José en el salón cultural.

Deporte y naturaleza

Las actividades deportivas y en la naturaleza tampoco faltan ningún fin de semana en la provincia y éste no será una excepción. En Cuéllar, este domingo se disputa la XIII Carrera de las Murallas, con dos recorridos de 5 y 10 kilómetros, para niños y adultos, en un circuito urbano por el casco histórico de la villa cuellarana desde los Paseos de San Francisco.

En Otero de Herreros, el sábado está programada una ruta en bicicleta desde la ermita de San Roque hasta el frontón de Ortigosa del Monte, con un recorrido de ida y vuelta.

Dentro de las rutas que se organizan todos los fines de semana por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, este sábado está previsto un paseo hasta la Silla del Rey y el domingo al mirador de la Boca del Asno-Navalpinganillo. En esta misma jornada, los vecinos de Bernardos participarán en una plantación de árboles, junto al colectivo Segovia por el clima.

Por otro lado, también se han organizado otras alternativas de ocio en otros pueblos de la provincia que pueden atraer a vecinos y visitantes, y mientras la Casa Joven de Cuéllar celebrará el taller de moda y diseño ‘¿Cuál es tu estilo?’, en Ayllón, el hotel rural El Adarve acogerá el taller ‘Cuero y Sabores’, impartido por El Hada de Leaman, combinando tradición, artesanía y hospitalidad.

En San Cristóbal de Segovia y Campo de San Pedro habrá tardes de cine con ‘Hellaro’, dentro del ciclo de cine indio que se desarrolla en la primera localidad, y ‘Las aventuras de Peabody y Sherman’ en la segunda.

Para terminar, en Villacastín, con motivo del décimo aniversario de la toma de posesión del cronista oficial, Rafael Álvarez Rodríguez, el sábado la Sala de Juntas del Ayuntamiento albergará la presentación de su libro ‘Historia de Villacastín, estado de la cuestión’.

Programa Aula 5 Claves

La Diputación de Segovia, a través de la marca Alimentos de Segovia, pone en marcha una nueva edición del programa de formación Aula 5 Claves, dirigido a los profesionales del sector agroalimentario de la provincia adheridos a este sello agroalimentario.

El objetivo de esta iniciativa es dotar a los participantes de herramientas clave para mejorar su capacidad de venta y potenciar su presencia en redes sociales, dos aspectos fundamentales en el actual entorno comercial.

La primera sesión, titulada ‘Neuroventas: 5 claves para atraer a los clientes conociendo el funcionamiento de la mente del consumidor’, será impartida por Blanca Barrio, técnico del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación, experta en este campo y en comunicación estratégica. Se celebrará el 18 de marzo de 16:30 a 19:30 horas en el edificio Vicam.

Durante esta formación, los asistentes explorarán aspectos esenciales como el funcionamiento de los tres cerebros, los códigos de compra, la influencia de las emociones, la Programación Neurolingüística y la comunicación efectiva. A través de ejemplos prácticos y casos reales, se aprenderán técnicas para captar la atención del consumidor y mejorar la conversión de ventas.

La segunda sesión, titulada ‘Presencia en redes sociales: 5 claves para sacar partido a tus perfiles’, tendrá lugar el 25 de marzo de 16:30 a 19:30 horas. Será impartida por Laura San Felipe, experta en comunicación digital y estrategias de contenido.

Esta formación se enfocará en la coherencia de la comunicación con la identidad de marca, la diferenciación en redes sociales, la definición de objetivos claros, el desarrollo de una estrategia de contenido efectiva y la importancia de mantener un plan de acción organizado.

Los participantes descubrirán cómo optimizar sus perfiles y generar contenido atractivo para mejorar su visibilidad y conexión con la audiencia.

Ambas formaciones se desarrollarán en el edificio Vicam y estarán dirigidas a todos los socios de la marca Alimentos de Segovia interesados en mejorar su estrategia comercial y digital. Con estas sesiones, la Diputación de Segovia refuerza su compromiso con los profesionales del sector agroalimentario, brindando herramientas útiles y aplicables para potenciar su competitividad en el mercado.