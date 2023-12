La Diputación de Segovia aprueba el presupuesto más alto de su historia: más de 90.000.000 euros para 2024

El pleno de la Diputación de Segovia ha aprobado este jueves el presupuesto más alto de su historia, con un total de 90.215.000 millones de euros, un 9,5% más que el pasado año. Las cuentas han salido adelante con los votos en contra de PSOE e IU y con la abstención de Vox, y el equipo de Gobierno del Partido Popular ha usado su mayoría de 15 diputados para sacar adelante unos presupuestos marcados por el "levantamiento" de la suspensión de las reglas fiscales y bajo las prescripciones establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012.

De Vicente ha insistido en que las cuentas vienen presididas por la "incertidumbre" y la "vuelta al rigor fiscal", además de por el sometimiento "a las pautas que se decidan en Europa". En concreto, ha detllado que la inversión directa en los pueblos y sus habitantes superará en 2024 los 35 millones de euros, 357,6 euros por habitante; lo que supone un 117% más que en el año 2019.

El presidente de la Diputación se ha detenido en otro hecho relevante como la privatización de la mercantil Quinta Real y ha asegurado que en estos momentos existe un ingreso en las arcas provinciales de 11.600.000 euros cuyo destino debe ser "en activos" de la provincia.

"Al Equipo de Gobierno que presido le parece que utilizar esos recursos de forma plurianual, de modo que potencie restricciones impuestas legalmente o ritmos de ejecución no lo suficientemente ágiles o, incluso, diferentes coyunturas que nos podamos encontrar en el futuro inmediato, aconsejan dicha dosificación del uso de tanto dinero en más de un ejercicio económico. A ello se suma, el rendimiento positivo que tan alta cantidad reporta en intereses a las propias cuentas bancarias de la institución", ha afirmado.

De momento para el ejercicio de 2024, se ha dotado al Presupuesto la cantidad de 4.200.000 euros para un Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE) con el objetivo de que “nuestros pueblos acometan inversiones verdes o destinadas a la mejora y sostenibilidad en el uso de los recursos energéticos o de servicios clave como el del abastecimiento de agua, el ahorro energético o la puesta en valor arquitectónico y medioambiental de nuestros pueblos”.

Desde el punto de vista de los ingresos, De Vicente ha resaltado el incremento notorio de más de un 20% en la participación en los Ingresos del Estado, “que no se fijan de forma arbitraria por el Gobierno de turno, sino que la cantidad anual a percibir por las Entidades Locales es el resultado de indexar una serie de variables macroeconómicas previstas en cada una de las Leyes de Presupuestos”.

En cuanto a los gastos, el capítulo de Personal supone el 41,47% del total, “lo que consume casi la mitad de nuestros recursos ordinarios, circunstancia que viene provocada por la distorsión generacional en el capital humano de la Corporación que me encontré en mi llegada a la Presidencia: muchos empleados públicos en la frontera de su jubilación y gran parte de ellos en puestos clave y estratégicos para el buen funcionamiento de la Institución, de manera que una de mis primeras prioridades fue la de evitar vacíos que pudieran conducir a penalizar gravemente nuestra actividad cotidiana. Esta situación ha provocado una aceleración en la incorporación de personal y sobre todo de personal cualificado, procurando, incluso, convivencia intergeneracional de tal modo que la transición resulte tranquila y pacífica. El abordaje de esta problemática, justo con la puesta en marcha del Servicio Provincial de Bomberos, cuesta dinero, sin duda, tiene un coste presupuestario, pero, entiendo, que resulta estrictamente necesaria”.

El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios también ha experimentado un importante incremento pues “todos sabemos que llevamos más de dos años con una inflación exagerada, no conocida desde hace decenios, que lógicamente ha tenido un impacto en nuestras cuentas. Me estoy refiriendo de un modo particular a los costes energéticos tanto, en electricidad como de combustibles y carburantes, pero también a los servicios de limpieza de todos los centros y dependencias de la Diputación Provincial que se han encarecido notablemente”. De Vicente tampoco ha querido dejar de subrayar “el esfuerzo repetido y continuado que estamos haciendo en materia de empleo, pues en el año 2019 los Planes de Empleo suponían, en términos presupuestarios, un gasto cifrado en torno a los 800.000 euros y en el año 2024 vamos a disponer para tales situaciones la cantidad de 1.600.000 euros, sin contar con casi medio millón de euros adicionales para equipamiento, utensilios y maquinaria destinada al uso del personal que se emplea”.

Debate Presupuestos

Tanto el grupo mixto IU como el grupo socialista han presentados sendas enmiendas que han sido debatidas junto al proyecto de Presupuestos. En su intervención, la representante de Izquierda Unida, Ana Peñalosa ha planteado que “no hay ninguna propuesta de los grupos de la oposición para mejorar un borrador que muestra escaso interés en la ayuda a las personas más necesitadas, en las políticas de Igualdad o la Memoria Histórica”. Por su parte, el diputado socialista, Alberto Peñas ha defendido su propuesta con “33 enmiendas, destacando 25 capítulos de nueva creación para una provincia distinta, una alternativa a lo actual”. Los socialistas han incidido, entre otros asuntos, en la creación de un parque de bomberos en Tierra de Pinares “con el PESE o en que se han dejado de invertir 1,8 millones de euros”.

El diputado de Hacienda, Óscar Moral ha señalado que “son unos Presupuestos continuistas, pero no conformistas porque continuamos en lo bueno e innovamos en todo lo que se puede mejorar”. Asimismo, ha recordado al PSOE que “tenemos que cumplir la estabilidad presupuestaria, y su modificación es inestable e inejecutable, son poco coherentes al presentar una enmienda en la que no bajan el millón de euros que quieren quitar del servicio de Recaudación”. Moral ha insistido en que “no queremos una provincia diferente, queremos la nuestra”.

Además, Óscar Moral ha recordado a la representante de IU que “vistas sus enmiendas, estamos de acuerdo en el 99,6%”, pero Peñalosa ha aclarado que “la diferencia sí es grande porque hay que tener en cuenta el concepto y no las cuantías”. En su intervención, el diputado del grupo mixto – Vox, Pedro Varela ha mostrado su desacuerdo con las enmiendas presentadas porque “no creemos que lo necesario para Segovia sea invertir en la recuperación de la Memoria Histórica”, como mensaje para IU, y porque “la política pública de aumentar la deuda es muy peligrosa, no es un buen camino”. Varela ha argumentado su abstención a los Presupuestos en que “deberían abordar un Programa por objetivos las necesidades de Segovia a largo plazo, que parten de atraer empresas y fomentar la natalidad”.

Por su parte, el portavoz socialista, Máximo San Macario ha calificado de “Presupuesto de humo con múltiples incumplimientos” y ha entendido que “si no fuera por el Gobierno de España, el Presupuesto sería otro”. Por último, a estas m manifestaciones, Óscar Moral ha respondido aclarando que “el Gobierno tiene la obligación, por Ley, de repartir entre las administraciones los impuestos que pagamos todos; y esa cantidad sube porque cada vez pagamos más impuestos, porque en lo que no es legislativo, estamos los segundos por la cola en inversión del Gobierno de España”.

Sigue los temas que te interesan