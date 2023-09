Pilar Jurado encumbra, cien años después, la esencia y el éxito de las arias más espectaculares de Maria Callas

Pilar Jurado ha actuado en varias ocasiones en Segovia. El público de la provincia siempre le ha mostrado su cariño y, como no puede ser de otra forma, también su reconocimiento. Se espera que así sea este domingo, 24 de septiembre, cuando desde las 20.00 horas suba al escenario del Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia para alzar su voz y rememorar los éxitos de la gran Maria Callas.

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la soprano de ascendencia griega, Pilar Jurado ha planteado un recital en el que interpretará las arias más espectaculares del repertorio de Callas. Se podrán disfrutar piezas como ‘Costa Diva’, ‘Habanera’ de Carmen y demás que serán interpretadas por la gran Pilar Jurado.

Nómada de los escenarios de todo el mundo, a los que también está llevando este ‘Callas by Pilar Jurado’, la soprano acumula en su trayectoria más de un centenar de obras como compositora, además de diferentes reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos no sólo destacan los ligados a lo puramente musical, como el hecho de haber sido la primera mujer en la Historia en estrenar una ópera propia en el Teatro Real, también los relacionados con su papel en la sociedad, habiendo sido nombrada una de las mujeres españolas más influyentes para la revista Forbes o habiendo recibido el ‘Woman who makes a difference’ del International Women's Forum.

Aunque Pilar Jurado ha actuado como soprano junto a orquestas como la London Symphony, la Sinfónica de Strasburgo, la Deutsche Oper Berlin, la Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona o la Sinfonica Nazionale della Rai, además de la Orquesta Nacional de España, los segovianos tendrán la oportunidad de disfrutar de su voz de manera más íntima por una entrada que pueden adquirir, tanto en taquilla como en Tickentradas, al precio de 20 euros el público general y 15 euros los menores de veinticinco años.

