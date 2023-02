Encuentran al perro Tintín “torturado y quemado”: “Ojalá vuelva a confiar en el ser humano”

Tintín, el perro que estaba desaparecido desde ayer en la localidad segoviana de Torreiglesias ha aparecido. Pero lo ha hecho “torturado, golpeado y quemado”, según han apuntando desde el Consistorio en varios mensajes publicados a través de su perfil de la red social Facebook.

Por este motivo, los propietarios del perro han puesto una denuncia ante la Guardia Civil de Turégano (Segovia) para solicitar que se investigue y se encuentre a los culpables de este maltrato. Tintín es un border collie de 20 kilos y de pelo blanco y negro. La dueña del perro, Pilar Sanz, ha querido dar las gracias en Facebook por el apoyo recibido y también ha tranquilizado sobre la situación. ”No sabemos cómo quedará ni si volverá a confirmar en el ser humano, de momento a nosotros ni nos mira y eso me parte el corazón, yo ahora estoy a los pies de su cama, velando toda la noche por él porque ahora lo importante es que se ponga bien, y después es pero que nos vuelva a querer el pobrecito”.

Tintín, el perro maltratado

Además, ha relatado cómo fue la situación. “Tintín se escapó detrás de un gato y como muchos días estuvo jugando con la perrita de un vecino, el siempre vuelve a casa y se tumba en la puerta, ese día no le dejaron volver”. “Ha estado 24 horas desaparecido, y ha vuelto a casa así, le ataron dos cuerdas al cuello, buen fuerte, le estaban estrangulando, le rociaron de gasóleo y prendieron fuego. Por suerte las cuerdas se quemaron y pudo huir. Lo primero que hizo fue venir al pueblo a meterse en el caño para refrescarse y quitarse el horrible olor a pelo y carne quemada que tiene. Donde más se ha quemado ha sido la cabeza, pero anda, come y bebe, así que va a salir adelante porque es un valiente. Su corazón no sabemos cómo quedará, tan roto como el nuestro. Ojalá vuelva a confiar y nos vuelva a mirar a los ojos, de momento, no puede".

Ante la imagen del maltrato sufrido por el animal, han sido muchos los comentarios de apoyo que se han recibido para que se encuentre al culpable o los culpables y lamentando lo ocurrido.

