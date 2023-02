Veinte años no es nada: los concejales más veteranos en las capitales de provincia de Castilla y León

La experiencia en política no asegura una buena gestión, pero desde luego facilita poder entender mejor el funcionamiento de las instituciones y, en consecuencia, ver con más claridad el abanico de posibles soluciones a un problema de forma más rápida. Como afirma el famoso refrán: "Más sabe el diablo por viejo, que por diablo".

La veteranía, como afirman muchos de los políticos que la ostentan, es una virtud de la que uno dispone pero apenas repara, ya que el tiempo puede pasar más rápido de lo que somos conscientes. De hecho, ya lo cantaba Carlos Gardel en aquel tango compuesto en 1934: "Sentir que es un soplo la vida/ que veinte años no es nada". Repasamos la trayectoria de algunos de los concejales más veteranos en las capitales de provincia de Castilla y León.

El popular Ricardo Díez , de 89 años y sus 56 al frente de la alcaldía de Castillejo de Mesleón (Segovia)

El candidato del PP, Ricardo Díez, expastor y acordeonista, fue nombrado a dedo por el gobernador de Segovia el 4 de noviembre de 1964 y se estrenó como alcalde de Castillejo de Mesleón, en Segovia, con tan solo 33 años. Desde entonces, ha estado al frente de la alcaldía 56 años seguidos. Díez tiene ahora 89, por lo que ha gobernado durante 12 años de dictadura y 43 de democracia.

La curiosa historia de Ricardo Díez está marcada por su familia: dejó la escuela a los 10 años porque su padre le puso a pastorear y su tío, que era el alcalde del pueblo, quería designarle como edil, pero Ricardo rechazaba esa idea. El joven Ricardo Díez se dirigió al gobernador de Segovia y le dijo que el alcalde tenía que ser su amigo Domingo, y que él se conformaba con ser teniente de alcalde "o algo parecido". A los veinte días, Domingo murió y Díez comenzó a gobernar el Consistorio, hasta 2019.

En los pasados comicios, perdió por primera vez las elecciones frente a su sobrina, Susana de las Monjas. A la candidata socialista le bastaron los votos de 31 vecinos para lograr los cuatro concejales que le otorgan la mayoría con la que relevar a Díez, que se quedó con los veinte votos para mantenerse como concejal en el Consistorio. Todo quedó en familia.

Luis Vélez (PSOE) y sus 24 años en el Ayuntamiento de Valladolid

En el Consistorio de la ciudad del Pisuerga han pasado ya 24 años desde que Luis Vélez, el actual Concejal Delegado General de Movilidad y Espacio Urbano, llegó al Ayuntamiento. Vélez también fue secretario de organización del PSOE de Valladolid de 2000 a 2008, además de miembro del comité de empresa en Renault España.

El edil del partido socialista afirma que la política municipal es "preciosa" y prioriza la cercanía con el ciudadano en el día a día, además de la resolución de pequeños problemas que mejoran la vida de la gente.Vélez defiende una "política útil" y asegura que ver el avance de grandes proyectos de ciudad que se van haciendo realidad es lo que da sentido a su dedicación: "He aprendido mucho durante estos años, gracias a mis compañeros y a los técnicos con los que me ha tocado trabajar".

Según él, hay que compaginar la experiencia con personas que no la tengan tanto, así como cuidar la diversidad de edades. El socialista considera que en Valladolid "hay liderazgo, y el cambio y progreso de la ciudad en todos los ámbitos es enorme". Vélez conserva el mismo entusiasmo que cuando empezó: "Sigo muy ilusionado, o más, incluso, que al principio". Y concluye, realzando el factor humano: "Somos un gran equipo, y sobre todo somos buenas personas, con un liderazgo del alcalde claro y un proyecto apasionante".

Zamora: el eterno Francisco Guarido, una trayectoria desde 1999

Francisco Guarido, diplomado en Magisterio, y licenciado en Ciencias Políticas y en Historia, es el actual alcalde de Zamora y lleva en política desde 1999. Guarido comenzó su carrera en el movimiento libertario, a través del sindicato CNT, en la década de 1970, y fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Zamora por IU en las seis elecciones celebradas desde 1999. También ha sido el coordinador provincial de Izquierda Unida en Zamora entre 1993 y 1999.

El edil hace un balance después de 24 años dedicados a la política y a su tierra: "Entré como concejal de IU en 1999, pero por muchos años que han pasado no hemos cambiado ni las personas ni la manera de entender la actuación política. Somos un grupo de izquierdas capaz de gobernar para todos en una ciudad que en las elecciones generales vota opciones más conservadoras", resume el edil.

Desde su veteranía, el alcalde de Zamora considera que "siempre se deben de renovar los equipos, y así se ha hecho en nuestro caso al ir entrando en todas las convocatoria electorales gente nueva". Guarido explica que, si ha ido de cabeza de lista en muchas ocasiones, ha sido por la decisión de los afiliados de Zamora, pero no por decisión propia: "Todo el mundo sabe que yo he intentado desde hace mucho tiempo que hubiera una renovación", subraya.

La ilusión en política no es una palabra que defina cómo entiende la política este veterano: "Prefiero responsabilidad y capacidad de trabajo y sobre todo esfuerzo en dejar una sociedad mejor para nuestros hijos y nietos". Sobre la factura a pagar por tantos años en política, Guarido lo resume así: "Por el camino se dejan muchas cosas, como por ejemplo el anonimato al pasear por la ciudad, pero en contrapartida se ganan otras cosas como la capacidad de decidir sobre muchos asuntos y que ello pueda suponer una mejora para la ciudad y los ciudadanos".

Veteranos de Ávila: el recuerdo de Licinio Prieto y la figura de Mariano Robles (PP)

Mariano Robles, el alcalde de Papatrigo, lleva 32 años como alcalde de este municipio de La Moraña, en Ávila. El regidor afirma que los ciudadanos son su impulso para continuar en la carrera política: "Son los vecinos los que más ánimos dan y los que me animan a continuar", ha subrayado en numerosas ocasiones.

Robles es ganadero y continúa con una explotación familiar tras la jubilación de su padre y de su tío. El alcalde de Papatrigo, que lleva gobernando más de veinte años, está enfocado en mejorar las condiciones de la agricultura y la ganadería, y reclama ayudas de la Junta para poder cuidar las explotaciones de la región.

En Ávila también sobresale la figura de Licinio Prieto, el alcalde más longevo de toda España, que falleció en 2014 a los 92 años, y gobernó Cuevas del Valle durante la dictadura franquista y posteriormente en democracia. Prieto logró mayorías absolutas hasta en siete convocatorias electorales, un hito que le permitió gobernar en solitario bajo las siglas de UCD, CDS, AP y finalmente PP.

Evelia Fernández y su dilatada trayectoria en León

La actual concejala de Acción y Promoción Cultural y Turismo, Evelia Fernández, es la más veterana del Consistorio en León. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, esta docente y funcionaria de la Diputación de León lleva a sus espaldas 36 años de militancia en el partido socialista.

Para Evelia Fernández, es "muy enriquecedor" trabajar desde la cultura porque, junto con la educación, es una herramienta que considera "fundamental" para cambiar el mundo y la sociedad, y contribuir a una sociedad más formada y crítica. "A nivel personal el balance es que trabajar en política me ha hecho mejorar como persona, como mujer y como ciudadana", subraya.

Evelia Fernández empezó con 33 años, y ha sido edil en el ayuntamiento de Villablino en 1987, etapa en la destaca la creación de la Escuela Municipal de Música, dependiente del Conservatorio de Ponferrada, aún en funcionamiento, y posteriormente Secretaria de Organización de la Agrupación Municipal entre 2000 y 2004.

La socialista es partidaria de combinar la experiencia con la juventud: "Los jóvenes aportan fuerzae ilusión". Evelia recuerda sus inicios: "Era más impulsiva y eso te lleva a veces a no analizar bien las situaciones y cometer errores, aunque también es necesario para aprender". La experiencia, asegura, aporta un plus a la hora de gestionar: "Trabajas con más serenidad, tienes más capacidad analítica y eres menos impulsiva", defiende.

Esta leonesa es conocida por su incansable labor de "puente" capaz de trasladar las propuestas que surjan de los colectivos y militancia al PSOE, y asegura que mantiene la misma ilusión que cuando empezó: "Siempre estoy buscando cosas nuevas que poder hacer, proyectos diferentes y continuar trabajando y llenado de cultura la ciudad de León".

Fernández no tiene una mirada nostálgica y no volvería atrás: "En 1987, el papel de la mujer en política era todavía muy reducido. Tuvimos que luchar mucho para estar presentes, por visibilizar a la mujer y demostrar que podíamos hacerlo igual o incluso mejor que los hombres".



El objetivo principal que rige su trabajo es ocuparse de temas culturales y del patrimonio de la ciudad, potenciando la participación activa de la militancia y de los agentes culturales. "Si algo me he dejado por el camino, ha sido no haber tenido el tiempo que necesitaba para mi familia y amigos, pero confío en compensarlo", concluye la dirigente socialista.

Eliecer García y José Martín Méndez: 44 años en Salamanca

José Martín Méndez (PP), también conocido como "Pepe Villares", ha sido el sempiterno alcalde de Villares de la Reina (Salamanca) desde que comenzó como edil en 1974, justo un año antes de que falleciera el dictador Francisco Franco. Pepe Villares apostó por la UCD, la coalición política con la que Adolfo Suárez se presentó a las elecciones. Posteriormente, cuando la UCD desapareció, se integró en Alianza Popular, el germen del actual PP.

José Martín Méndez siempre gobernó con mayoría absoluta hasta hace dos legislaturas, cuando tuvo que apoyarse en un concejal independiente para seguir siendo alcalde. En los pasados comicios dejó el bastón de mando del Consistorio después de más de cuarenta años gobernando.

Eliecer García, de 71 años, era uno de los alcaldes históricos más longevos de la provincia de Salamanca, una labor que ha desempeñado ininterrumpidamente hasta su muerte el año pasado. El regidor de la localidad salmantina de El Arco siempre ha estado vinculado con el PSOE y llevaba en el cargo desde 1979, año de las primeras elecciones municipales de la Democracia. Su entorno le recuerda como un gran defensor de las zonas rurales y las políticas enfocadas en favor de los pequeños municipios.

Carlos Martínez (PSOE): concejal en Soria desde 1999

En Soria, Carlos Martínez es un veterano concejal socialista, que inició su carrera en 1999. Martínez tiene estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, y con 34 años se convirtió en el alcalde más joven de las capitales de la Comunidad. Durante la legislatura de 2003 a 2007, Martínez fue portavoz del PSOE en la oposición municipal, y ocupó cargo de parlamentario en las Cortes de Castilla y León.

El edil del PSOE ha logrado mayoría absoluta en Soria y ejerce como alcalde desde 2007. En su primera legislatura, Martínez consiguió una mayoría simple en votos y empató en número de ediles con el PP, una situación que le hizo gobernar en minoría. En los comicios de 2011, el contexto cambió y Carlos Martínez obtuvo mayoría absoluta y doce concejales de los veintiuno posibles.

En 2015, el alcalde socialista logró de nuevo la victoria, aunque el PSOE perdió un concejal respecto al año anterior. En 2019, el PSOE recuperó el concejal que perdió cuatro años atrás Martínez se alzó de nuevo con la mayoría absoluta.

María José Mato: la alcaldesa socialista de Fuentespina (Burgos) que empezó con 16 años

En la provincia de Burgos, y en concreto en el municipio de Fuentespina, María José Mato ostenta una experiencia como pocas: desde los 16 años está al pie del cañón en el terreno político de su tierra. Esta comprometida burgalesa empezó en 1999 en la oposición, como recuerda ahora con alivio: "El PP estaba al mando y fueron unos años muy duros, porque costaba mucho cambiar las cosas, menos mal que ahora estoy en una posición mejor".

María José Mato gobierna desde 2007 y no considera que la política haya cambiado tanto desde que empezó: "Yo sigo rigiéndome por los mismos códigos que cuando empecé, trabajo con la misma ilusión y las mismas ganas", asegura.

Sobre el contraste entre la experiencia de la que gozan los veteranos como ella y la falta de ella de los jóvenes, Mato apuesta por un equilibrio: "Tiene que entrar savia nueva y a la vez debemos cuidar los perfiles experimentados", subraya con firmeza, aunque también lamenta que "en sitios como Fuentespina, que somos pueblos pequeños, cuesta que la gente dé un paso adelante".

Miriam Andrés y Jesús Merino (PSOE): más de 20 años trabajando por Palencia

Miriam Andrés y Jesús Merino son los dos concejales más veteranos de Palencia. Andrés llegó al Consistorio por primera vez en 1999, cargo en el que permaneció 11 años ejerciendo de delegada de Juventud, y fue diputada provincial entre 2004 y 2008, y secretaria general de Juventudes Socialistas de Castilla y León entre 2004 y 2007.

Tras las elecciones municipales de 2007, fue nombrada concejal delegada de Festejos. El 26 de mayo de 2012 se convirtió en secretaria provincial del PSOE de Palencia, tomando así el relevo de Julio Villarrubia. Jesús Merino, actual diputado provincial, ha sido exdirector del Colegio Tello Téllez, y exsecretario de Organización de la UGT de Palencia. Además, ha sido miembro Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE palentino y miembro de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Palencia.

Sigue los temas que te interesan