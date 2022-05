El subcampeón segoviano de la Titan Desert promete volver en 2023 con el triunfo

Noticias relacionadas Los miedos de la Titan Desert: una muerte que vuelve a sembrar dudas en la carrera más extrema

El subcampeón de la Titan Desert 2022, Francisco Herrero, vecino de Carbonero el Mayor, ha sido recibido esta mañana en el Palacio Provincial por el presidente y varios miembros de la corporación provincial, con quienes ha compartido algunos detalles de su experiencia y a quienes ha agradecido el reconocimiento. “Desde que he llegado a Segovia me he sentido super arropado, he sentido que me ha seguido mucha gente y el haberlos hecho disfrutar ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado”, aseguraba el deportista, a quien también lo ha acompañado en el acto la alcaldesa de Carbonero el Mayor, María Ángeles García.

Para Miguel Ángel de Vicente, “cualquier buen resultado en el ámbito deportivo es una bandera que desde la Diputación enarbolamos con orgullo; no sólo por lo conseguido en el presente, sino como mensaje para las generaciones que vienen detrás porque siempre hemos creído que una sociedad formada en deporte es una sociedad formada en valores” y por ello, el presidente de la institución provincial celebraba también las declaraciones de Francisco Herrero al manifestar su suerte por vivir en una provincia como Segovia, ya que, en palabras del deportista, “es un territorio perfecto para entrenar la bici de montaña porque tenemos de todo: llano, puertos, senderos...”.

Labor de equipo

Herrero, que a pesar de liderar la prueba a lo largo de prácticamente su totalidad, terminó perdiendo la Titan Desert ante Konny Looser por doce segundos, se definía durante la recepción como “muy cabezota” y prometía volver en 2023 con el título bajo el brazo. Además, Francisco Herrero quien no empezó hace demasiado tiempo a subirse en una bicicleta de montaña y llegó a Marruecos siendo un componente más del Cannondale TB, reconocía la labor de su equipo en la consecución de su subcampeonato y el empuje de sus compañeros Roberto Bou y Pablo Guerrero, con quienes se mostraba agradecido por “haber estado ahí hasta el último día y haberme llevado hasta línea de meta”.

Para finalizar el pequeño acto que ha tenido lugar en el Patio de Columnas, Francisco Herrero recibía de manos de Miguel Ángel de Vicente un obsequio en el queda reflejado el lema de la campaña institucional de la Diputación, ‘Nuestros pueblos, nuestra fortaleza’, con la que el presidente de la Diputación vinculaba al deportista por vivir en uno de los pueblos de nuestra provincia y haber demostrado su fortaleza, tanto en la Titan Desert como en otras pruebas como la Ultramaratón, de la que Herrero se proclamó campeón de España en 2021.

Sigue los temas que te interesan